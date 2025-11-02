Ryan Gravenberch maakte zaterdagavond, na drie wedstrijden gemist te hebben vanwege een blessure, zijn rentree bij Liverpool. De Oranje-international heeft daarin een uitstekende indruk achtergelaten, want hij was tegen Aston Villa (2-0) de grote uitblinker aan de zijde van The Reds.

Het Liverpool van trainer Arne Slot zat de voorbije weken in een ontzettend diep dal. In de laatste zeven wedstrijden werd er liefst zesmaal verloren. De enige overwinning werd behaald in de Champions League tegen Eintracht Frankfurt (1-5) op 22 oktober. In de Premier League leed de kampioen zelfs vier nederlagen op rij, waardoor de druk op Slot toch wel wat toe begon te nemen. Het duel tegen Aston Villa was dan ook een 'must win'. Aan de hand van uitblinkende Gravenberch werden The Villians met 2-0 verslagen. Waarbij de middenvelder zelf voor de tweede Liverpool-treffer zorgde.

Het goede optreden van Gravenberch is ook opgevallen in de Engelse media. The Daily Mail heeft een 8 over voor de prestatie van de oud-Ajacied. "De middenvelder was weer op zijn best. Hoewel hij misschien een beetje geluk had met zijn aangeraakte schot, was het een mooie prestatie van Gravenberch, zowel met als zonder bal", klinkt het lyrisch.

'Gravenberch was energiek in de machinekamer van Liverpool'

De Liverpool Echo en de Daily Express hebben hetzelfde cijfer over voor de Nederlander. "Hij liet zien waarom hij werd gemist tijdens zijn blessure met een energiek optreden. Hij bespeelde enorme ruimtes op het middenveld en liep de gaten dicht. Zijn intentie om te schieten leidde tot het tweede doelpunt", klinkt het in de Liverpool Echo. "Hij was energiek in de machinekamer van Liverpool en bestreek een groot deel van het veld. Daarnaast hielp hij om hier en daar een gaatje te dichten. Met een ongelooflijke inspanning maakte hij het tweede doelpunt. Hij liet zien waarom Liverpool hem zo heeft gemist", aldus de Daily Express.

'Gravenberch de ruggengraat van Liverpool'

The Mirror is ook ontzettend enthousiast over het optreden van Gravenberch en kopte met 'Gravenback'. "Geen enkele Liverpool-speler heeft zich de afgelopen weken in het zonnetje gezet, maar gezien het feit dat hij een groot deel van de wedstrijden heeft gemist, kan je wel stellen dat Gravenberch weinig te verwijten valt. Liverpool speelde bovendien een stuk beter met hem in de basis", klinkt het lyrisch.

"Een enkelblessure zorgde ervoor dat hij de laatste drie wedstrijden van Liverpool miste, maar tegen Villa was hij weer de ruggengraat van het elftal. De Nederlandse international leidde vaak de aanval en was in beide strafschopgebieden te vinden. Het duurde even voordat hij zich had aangepast, maar toen hij eenmaal gewend was, was er waarschijnlijk geen betere speler op het veld te vinden", schrijft The Mirror tot besluit.