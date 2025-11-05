is na afloop van de 1-0 Champions League-zege van Liverpool op Real Madrid vol lof over het optreden van . De Belgische doelman was de grote uitblinker aan de zijde van De Koninklijke en leek schier onpasseerbaar, wat de Liverpool-captain deed terugdenken aan de verloren finale van 2022.

De cijfers zeggen niet altijd alles, maar in dit geval toch wel iets. Zeventien keer nam Liverpool het doel van Real dinsdagavond onder vuur. Negen van die pogingen belandden tussen de palen. Het leverde Liverpool een xG (expected goals) van 2.58 op (tegen 0.45 voor Real), maar vooral de manier waarop Courtois in de eerste helft de volledig vrijstaande Dominik Szoboszlai het scoren belette zorgde ervoor dat er uiteindelijk 'slechts' een 1-0 overwinning op het scorebord stond. Alleen op een harde kopbal van Alexis Mac Allister, na een uur spelen, had de Belgische keeper geen antwoord.

"Courtois was voortreffelijk vanavond", zegt Van Dijk na afloop van de wedstrijd voor de camera's van TNT Sports. "Ik kreeg weer het gevoel van Parijs 2022, maar we hebben een manier kunnen vinden", verwijst de aanvoerder naar de Champions League-finale van dat jaar. Ook in die wedstrijd kreeg Courtois negen Liverpool-doelpogingen te verwerken, maar hoefde hij niet te capituleren. Omdat het enige schot tussen de palen van Real, afkomstig van Vinícius Junior, wél raak was gingen de Spanjaarden er destijds met de 'cup met de grote oren' vandoor.

Reactie Slot

Liverpool-trainer Arne Slot sluit zich in gesprek met Amazon Prime volledig bij zijn captain aan: "Ik ben heel tevreden", zegt de Nederlandse trainer over de overwinning. "We hebben een aantal lastige weken achter de rug, met veel uitwedstrijden en weinig rust. Vandaag hadden we een paar doelpunten meer kunnen maken. Courtois is een van de beste keepers van de wereld, dat heeft hij vanavond met al die geweldige reddingen wel bewezen", aldus Slot.

Van Dijk: 'Sommige kritiek was terecht'

Met de zege lijkt Liverpool de crisissfeer van de afgelopen tijd (van de laatste acht wedstrijden voor Real-thuis werden er maar twee gewonnen) na dinsdagavond achter zich te kunnen laten. Van Dijk zegt dat hij persoonlijk geen last heeft gehad van alle meningen die voorbij kwamen in de media. "Het is belangrijk om alles in perspectief te zetten, om je hoofd naar beneden te houden en hard te blijven werken", wordt de verdediger geciteerd door The Telegraph. "Persoonlijk raakt al het lawaai mij niet. Ik denk dat een deel van de kritiek terecht was, maar soms was het ook over the top. Clean sheets zijn de basis van succes. Dat hadden we vorig seizoen en dat proberen we nu terug te krijgen. Je hebt gezien hoe hard we vanavond en tegen Aston Villa (2-0, red.) gewerkt hebben", aldus Van Dijk.