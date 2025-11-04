Supporters van Liverpool reageren op X positief op het feit dat op de bank begint in het Champions League-duel met Real Madrid. Trainer Arne Slot opteert tegen De Koninklijke voor zijn Duitse zomeraankoop op de linkerflank, waardoor voor de Oranje-international geen plek is.

Liverpool hoopt de matige serie van de laatste weken afgelopen zaterdag te hebben afgesloten, toen Aston Villa in de Premier League op een 2-0 nederlaag werd getrakteerd op Anfield. Ten opzichte van dat duel is Gakpo de enige speler die in de kraker tegen Real niet in de basisopstelling is opgenomen, de andere tien mogen allemaal blijven staan van Slot. Dat betekent dat aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Ryan Gravenberch, die zaterdag voor de 2-0 tekende, wel 'gewoon' aan de aftrap verschijnen.

Alexander-Arnold wisselspeler bij rentree op Anfield

Real-trainer Xabi Alonso, die als speler deel uitmaakte van het Liverpool-elftal dat in 2005 ten koste van AC Milan de Champions League won, neemt Trent Alexander-Arnold niet op in zijn basisformatie. De Spanjaard opteert op de rechtsbackpositie voor Federico Valverde, waardoor de oud-speler van Liverpool zijn Anfield-rentree in ieder geval in eerste instantie vanuit de dug-out moet beleven. Een groot deel van de Liverpool-aanhang neemt Alexander-Arnold zijn transfervrije vertrek van afgelopen zomer nog altijd kwalijk, zo bleek deze week toen een muurschildering van de Engelsman beklad werd.

'Godzijdank zit Gakpo op de bank'

Dat Gakpo door Slot naar de reservebank wordt verwezen kan op X rekenen op veel positieve reacties van de LIverpool-aanhang. "Godzijdank zit Gakpo op de bank. Kan ik eindelijk genieten van een wedstrijd zonder te hoeven vloeken", schrijft een fan op het sociale medium. "Dit is dé opstelling, Gakpo zou nooit meer moeten starten", meent een tweede. "Bro dit is geweldig nieuws, ik hou van Gakpo maar Wirtz hoort in de basis", schrijft een andere supporter. "Wirtz is veel minder voorspelbaar dan Gakpo, die door elke rechtsback simpelweg voorbij wordt gelopen", analyseert een andere fan.