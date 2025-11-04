Live voetbal

Liverpool-fans eensgezind over reservebeurt Gakpo tegen Real Madrid: 'Godzijdank'

Virgil van Dijk en Cody Gakpo
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
4 november 2025, 20:35

Supporters van Liverpool reageren op X positief op het feit dat Cody Gakpo op de bank begint in het Champions League-duel met Real Madrid. Trainer Arne Slot opteert tegen De Koninklijke voor zijn Duitse zomeraankoop Florian Wirtz op de linkerflank, waardoor voor de Oranje-international geen plek is.

Liverpool hoopt de matige serie van de laatste weken afgelopen zaterdag te hebben afgesloten, toen Aston Villa in de Premier League op een 2-0 nederlaag werd getrakteerd op Anfield. Ten opzichte van dat duel is Gakpo de enige speler die in de kraker tegen Real niet in de basisopstelling is opgenomen, de andere tien mogen allemaal blijven staan van Slot. Dat betekent dat aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Ryan Gravenberch, die zaterdag voor de 2-0 tekende, wel 'gewoon' aan de aftrap verschijnen.

Alexander-Arnold wisselspeler bij rentree op Anfield

Real-trainer Xabi Alonso, die als speler deel uitmaakte van het Liverpool-elftal dat in 2005 ten koste van AC Milan de Champions League won, neemt Trent Alexander-Arnold niet op in zijn basisformatie. De Spanjaard opteert op de rechtsbackpositie voor Federico Valverde, waardoor de oud-speler van Liverpool zijn Anfield-rentree in ieder geval in eerste instantie vanuit de dug-out moet beleven. Een groot deel van de Liverpool-aanhang neemt Alexander-Arnold zijn transfervrije vertrek van afgelopen zomer nog altijd kwalijk, zo bleek deze week toen een muurschildering van de Engelsman beklad werd.

'Godzijdank zit Gakpo op de bank'

Dat Gakpo door Slot naar de reservebank wordt verwezen kan op X rekenen op veel positieve reacties van de LIverpool-aanhang. "Godzijdank zit Gakpo op de bank. Kan ik eindelijk genieten van een wedstrijd zonder te hoeven vloeken", schrijft een fan op het sociale medium. "Dit is dé opstelling, Gakpo zou nooit meer moeten starten", meent een tweede. "Bro dit is geweldig nieuws, ik hou van Gakpo maar Wirtz hoort in de basis", schrijft een andere supporter. "Wirtz is veel minder voorspelbaar dan Gakpo, die door elke rechtsback simpelweg voorbij wordt gelopen", analyseert een andere fan.

Frank de Boer

Frank de Boer: 'Ik kan nu goed opschieten met Fatih Terim, vroeger niet'

Trent Alexander Arnold Real Madrid

Van Dijk reageert zeer geïrriteerd op vraag over Alexander-Arnold: 'Wil jij dinsdag een vijandige sfeer zien?'

Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa

Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa

Liverpool - Real Madrid

Liverpool
1 - 0
Real Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 26 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
10
3
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
4
11
12
2
Paris SG
3
10
9
3
Bayern München
3
10
9
4
Inter
3
9
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Frankfurt
4
-4
4
19
Napoli
4
-5
4
20
Marseille
3
2
3
21
Atlético
3
-1
3
22
Club Brugge
3
-2
3
23
Athletic
3
-3
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Pafos
3
-4
2
29
Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

