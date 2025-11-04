keert dinsdagavond terug op de plek waar hij groot geworden is: Anfield. De rechtsback maakte afgelopen zomer een overstap die veel stof deed opwaaien: voor een zeer klein bedrag ging TAA naar Real Madrid.

Alexander-Arnold doorliep de jeugdopleiding van Liverpool en speelde uiteindelijk negen jaar in het eerste elftal. De rechtsback speelde 366 wedstrijden voor The Reds, maar toch zijn er fans boos op hem. TAA liet Liverpool afgelopen zomer voor een schijntje achter zich, aangezien zijn contract afliep.

Real Madrid had Alexander-Arnold gratis kunnen overnemen in de zomer, maar besloot tien miljoen euro neer te leggen om de rechtsback ook mee te kunnen nemen naar de wereldbeker voor clubteams. Uiteindelijk was het voor Liverpool, dat niet meedeed aan dat toernooi, een prima oplossing, maar de eigenlijke marktwaarde van de Brit lag rond de 75 miljoen euro.

Fans van Liverpool vinden echter dat hij of bij Liverpool had moeten blijven ofwel ervoor had moeten zorgen dat hij de Engelse club een fraai bedrag had opgeleverd. Dinsdagochtend heeft een deel van de supportersschare een duidelijk signaal afgegeven: de muurschildering van Alexander-Arnold werd beklad. Om de bekladdingen zijn dingen als 'rat' 'adios la rata' te lezen. Het Spaanse woord voor 'rat' is echter wel mannelijk: een schoonheidsfoutje van de Britten, die hun boodschap waarschijnlijk ook met de meereizende Real Madrid-fans wilden delen.