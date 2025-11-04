Liverpool heeft dinsdagavond een zwaar bevochten 1-0 zege op Real Madrid geboekt in de Champions League. kroonde zich na een uur spelen tot matchwinner voor het elftal van Arne Slot, dat definitief een einde lijkt te hebben gemaakt aan de matige serie die de afgelopen weken werd neergezet.

Slot voerde bij Liverpool één wijziging door ten opzichte van de 2-0 zege op Aston Villa van afgelopen weekend: Cody Gakpo verdween uit het elftal, omdat Florian Wirtz de voorkeur kreeg aan de linkerkant. Captain Virgil van Dijk en middenvelder Ryan Gravenberch, die tegen Villa de tweede Liverpool-treffer voor zijn rekening nam, stonden wel aan de aftrap. Aan Spaanse zijde geen Trent Alexander-Arnold in de basis, trainer Xabi Alonso gaf de voorkeur aan Federico Valverde. Alexander-Arnold, die The Reds afgelopen zomer transfervrij verruilde voor De Koninklijke, werd met boegeroep onthaald toen hij het veld betrad voor de warming-up.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen stonden Liverpool en Real ook al tegenover elkaar op Anfield in de competitiefase van de Champions League. Destijds werd het in een heerlijk voetbalgevecht 2-1 voor Slot en zijn mannen. Ook de editie van 2025 begon veelbelovend, waarbij Liverpool in de openingsfase het meest initiatief had maar niet tot grote uitgespeelde kansen kwam. Real kwam daarna wat beter in het spel, vooral Vinícius Júnior liet zich daarbij gelden en bezorgde zijn directe tegenstander Connor Bradley bij tijd en wijle grote problemen. Liverpool liet na een halfuur spelen na om op 1-0 te komen, toen Dominik Szoboszlai volledig vrijstaand werd aangespeeld in de zestien, maar stuitte op de uitstekend uitkomende Thibaut Courtois. Even later hoopte heel Anfield op een penalty toen Aurélien Tchouaméni een schot van diezelfde Szoboszlai op de rand van de zestien van dichtbij tegen zijn hand kreeg. Scheidsrechter Istvan Kovacs gaf in eerste instantie een vrije trap erbuiten, maar besloot na het bestuderen van de beelden om er een scheidsrechtersbal van te maken omdat de Fransman de hand dicht op het lichaam had. Zo was het halverwege nog 0-0.

Ook na rust stond Courtois zijn mannetje, onder meer bij een vrije trap van Szoboszlai. Na een uur spelen was de boomlange Belg echter kansloos toen een wegdraaiende vrije trap van Szoboszlai door Alexis Mac Allister hard tegen de touwen werd gekopt: 1-0. De voorsprong was gezien het spelbeeld zeker niet onterecht. Alonso reageerde en bracht met Rodrygo een verse aanvallende kracht. De Spanjaarden begonnen daarna aan te dringen en kregen een kwartier voor tijd de grootste kans op de gelijkmaker via Kylian Mbappé, maar de Franse superster slaagde er niet in om Liverpool-keeper Mamardashvili te passeren.

Daarna kwam bij Liverpool onder meer Gakpo nog in de ploeg. Real bracht Alexander-Arnold tien minuten voor tijd, wat een hels fluitconcert tot gevolg had. Gakpo kreeg in de slotminuten een uitgelezen kans om het duel in het slot te gooien, maar stuitte op de uitstekend keepende Courtois, die luttele seconden later ook Mohamed Salah van scoren afhield.