Guardiola verslaat Slot in 1000ste wedstrijd, publiek zingt al over ontslag bij Liverpool

Arne Slot en Josep Guardiola
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 19:30

Manchester City heeft Liverpool overtuigend verslagen in de Premier League: 3-0. Voor de ploeg van Arne Slot betekent dat opnieuw een harde klap: Liverpool daalt af naar de achtste plek, al hebbend e nummers vijf tot en met negen allemaal achttien punten. Erling Haaland, Nico González en Jérémy Doku maakten het verschil voor City, dat zijn achterstand op koploper Arsenal verkleint tot vier punten. .

In Josep Guardiola’s 1000ste wedstrijd als trainer waren de verhoudingen snel duidelijk. Na een vroege, door VAR-interventie toegekende strafschop voor City stopte keeper Giorgi Mamardashvili de slappe inzet van Erling Haaland nog, maar lang hield Liverpool geen stand. Na een fraai uitgespeelde aanval frommelt Matheus Nunes de bal strak naar de tweede paal, waar Haaland boven Ibrahima Konaté uittorende en binnenkopte: 1-0.

Richting rust leek Liverpool via een rake kopbal van Virgil van Dijk langszij te komen, maar de treffer werd afgekeurd omdat Andy Robertson buitenspel stond en de doelman zou hinderen. City sloeg vervolgens meteen weer toe: uit een korte corner bleef Liverpool staan, waarna Nico González van de rand zestien uithaalde en via Van Dijk de 2-0 produceerde. Het verschil in scherpte en organisatie was zichtbaar; Jérémy Doku joeg Conor Bradley telkens het bos in en was constant dreigend.

Na de pauze kreeg Liverpool zijn momenten. Conor Bradley sneed slim de zestien in en legde panklaar neer, maar invaller Cody Gakpo joeg de bal vanaf vijf meter over. Dominik Szoboszlai vond even later Gianluigi Donnarumma op zijn weg met een heerlijke zweefduik en Mohamed Salah schoof een halve volley net naast. Aan de overkant bleef City echter de gevaarlijkste ploeg in omschakeling, met Doku als speerpunt en O’Reilly gretig opkomend vanaf links.

De beslissing viel een kwartier voor tijd en kwam de beste man op het veld toe. Opnieuw combineerde City razendsnel via O’Reilly; Doku kapte naar binnen, sneed langs Konaté en krulde van twintig meter schitterend in de kruising: 3-0. Het Etihad Stadium stond op de banken; Doku kreeg even later een staande ovatie. In het slotstuk redde Donnarumma nog op een pegel van Szoboszlai en ging een halve kans voor Van Dijk verloren, terwijl het thuispubliek cynische liedjes richting Arne Slot zong ('you're getting sacked in the morning').

descheids
641 Reacties
52 Dagen lid
973 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot over de knie gelegd en kansloos met zijn 500mln aan aankopen afgestraft. Begint nu wel heel duidelijk te worden dat #slotout trending is en hij snel zijn biezen moet gaan pakken. Hij zal zijn smoesjes wel weer klaar hebben. Liverpool verdient beter dan deze wanprestaties van een zeer zwakke coach.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot heeft 1 fout gemaakt. Hancko lag voor het oprapen, bizar dat Liverpool geen interesse toonde.

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Soms heb je zo'n wedstrijd waarin alles tegenzit. Dit was zo'n wedstrijd. Doelpunt onterecht afgekeurd, spelers als Gakpo die van 5 meter missen. Je kunt niet altijd 6 gooien. Al het gemor en negativisme hierover op de site komt uit een en dezelfde hoek, dus dat kun je verder ook niet serieus nemen. Gelukkig heeft Slot al lang en breed bewezen een van de beste huidige Nederlandse trainers te zijn.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc Overtwix Gakpo is het ook niet hè.. Wordt al massaal uitgefloten.

Man City - Liverpool

Manchester City
3 - 0
Liverpool
Vandaag gespeeld om 17:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (18 jan. 1971)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Sunderland
11
4
19
5
Spurs
11
9
18
6
Liverpool
10
4
18
7
Aston Villa
11
3
18
8
Man Utd
11
1
18

