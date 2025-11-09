Manchester City heeft Liverpool overtuigend verslagen in de Premier League: 3-0. Voor de ploeg van Arne Slot betekent dat opnieuw een harde klap: Liverpool daalt af naar de achtste plek, al hebbend e nummers vijf tot en met negen allemaal achttien punten. Erling Haaland, Nico González en Jérémy Doku maakten het verschil voor City, dat zijn achterstand op koploper Arsenal verkleint tot vier punten. .

In Josep Guardiola’s 1000ste wedstrijd als trainer waren de verhoudingen snel duidelijk. Na een vroege, door VAR-interventie toegekende strafschop voor City stopte keeper Giorgi Mamardashvili de slappe inzet van Erling Haaland nog, maar lang hield Liverpool geen stand. Na een fraai uitgespeelde aanval frommelt Matheus Nunes de bal strak naar de tweede paal, waar Haaland boven Ibrahima Konaté uittorende en binnenkopte: 1-0.

Richting rust leek Liverpool via een rake kopbal van Virgil van Dijk langszij te komen, maar de treffer werd afgekeurd omdat Andy Robertson buitenspel stond en de doelman zou hinderen. City sloeg vervolgens meteen weer toe: uit een korte corner bleef Liverpool staan, waarna Nico González van de rand zestien uithaalde en via Van Dijk de 2-0 produceerde. Het verschil in scherpte en organisatie was zichtbaar; Jérémy Doku joeg Conor Bradley telkens het bos in en was constant dreigend.

Na de pauze kreeg Liverpool zijn momenten. Conor Bradley sneed slim de zestien in en legde panklaar neer, maar invaller Cody Gakpo joeg de bal vanaf vijf meter over. Dominik Szoboszlai vond even later Gianluigi Donnarumma op zijn weg met een heerlijke zweefduik en Mohamed Salah schoof een halve volley net naast. Aan de overkant bleef City echter de gevaarlijkste ploeg in omschakeling, met Doku als speerpunt en O’Reilly gretig opkomend vanaf links.

De beslissing viel een kwartier voor tijd en kwam de beste man op het veld toe. Opnieuw combineerde City razendsnel via O’Reilly; Doku kapte naar binnen, sneed langs Konaté en krulde van twintig meter schitterend in de kruising: 3-0. Het Etihad Stadium stond op de banken; Doku kreeg even later een staande ovatie. In het slotstuk redde Donnarumma nog op een pegel van Szoboszlai en ging een halve kans voor Van Dijk verloren, terwijl het thuispubliek cynische liedjes richting Arne Slot zong ('you're getting sacked in the morning').