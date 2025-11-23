Liverpool is niet van plan om Arne Slot op straat te zetten, zo verzekert transferspecialist Fabrizio Romano in een video op YouTube. Ondanks de aanhoudende sportieve malaise is de club volgens de Italiaan nog niet in gesprek met een mogelijke opvolger voor de Nederlandse trainer.

Slot leidde The Reds in zijn debuutjaar op glansrijke wijze naar de landstitel, maar is vooralsnog bezig aan een zeer moeizaam tweede seizoen op Anfield. Afgelopen zaterdag werd op eigen veld een pijnlijke nederlaag geleden tegen laagvlieger Nottingham Forest (0-3), waardoor de regerend kampioen zichzelf nu terugvindt op de elfde plaats in de Premier League. "You're getting sacked in the morning", zongen de uitsupporters Slot dan ook toe.

Zover komt het voorlopig echter nog niet, zo meldt Romano. "Op dit moment heb ik geen enkele informatie dat de eigenaren vandaag of morgen een besluit over Slot gaan nemen", zegt de Italiaan. "Dus: Liverpool denkt op dit moment niet aan een andere trainer." Wel moet Slot snel een kentering teweeg zien te brengen: "Ze willen uiteraard andere resultaten zien en beter spel, ze verwachten veel meer."

Slot wordt echter niet in zijn eentje verantwoordelijk gehouden voor de malaise. "Het gaat ook om de spelers, niet alleen om Slot. Zij moeten ook hun verantwoordelijkheid, nemen zoals Virgil van Dijk al zei. Slot weet natuurlijk dat de situatie nu gevaarlijk en gecompliceerd is, maar hij voelt tegelijkertijd de steun van de clubleiding. Liverpool is niet in gesprek met welke andere trainer dan ook, dat is de situatie van vandaag. Maar natuurlijk moeten de resultaten, vooral in de Champions League, snel verbeteren", besluit Romano.