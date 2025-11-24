Arne Slot krijgt er flink van langs in een analyse van The Athletic. Volgens het toonaangevende medium lijkt het erop alsof de Liverpool-selectie niet meer vecht voor de Nederlandse oefenmeester. Desalniettemin zou Slot zich nog geen zorgen hoeven maken over een mogelijk ontslag als trainer van The Reds.

De crisis van Liverpool is nog altijd niet ten einde. The Reds leken weer op de goede weg na een overwinning op Aston Villa (2-0) in de Premier League en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League. Niets is minder waar, want de voorbije twee competitiewedstrijden tegen Manchester City (3-0) en Nottingham Forest (0-3) is de club weer terug bij af. Liefst zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden ging verloren, waardoor Liverpool is afgezakt naar een teleurstellende elfde plek.

The Athletic constateert dus dat Liverpool in het rechterrijtje staan en vreest ook dat de kampioen daar in december ook nog altijd zal bivakkeren. "Misschien is dit slechts een vreemde dip. Het voelt alleen niet zo", klinkt het. "Er zijn zoveel problemen die moeten worden opgelost op het gebied van personeel, tactiek en die nieuwe aanwinsten die er even over doen om te integreren na een uitgave van ongeveer 450 miljoen pond in de zomer (een record voor één transferperiode, laten we dat niet vergeten)."

Volgens journalist Tim Spiers lijkt het erop alsof de spelers van Liverpool het hebben opgegeven en dat ze zijn gestopt met vechten. "Het lijkt alsof ze niet vechten voor de manager of niet luisteren naar zijn instructies; ergo, tijdelijk of anderszins, Slot is niet in staat om de kleedkamer te leiden. Nogmaals, dat is puur hoe het eruit ziet, in termen van lichaamstaal en in termen van getalenteerde individuele spelers die mijlenver verwijderd zijn van wat we weten dat ze kunnen", valt er te lezen.

Slot behoudt vooralsnog het vertrouwen

Ondanks de huidige crisis blijven de eigenaren achter de Nederlander staan. "Op dit moment is het belangrijk om op te merken dat er geen geloofwaardige aanwijzingen zijn dat Slot het vertrouwen van eigenaren FSG aan het verliezen is, die zelfs in de slechtste tijden verre van impulsief zijn. Nog maar zes maanden geleden werd de Nederlander geprezen als een genie na zijn opmerkelijke titelwinst in zijn debuutseizoen. Hij heeft nog steeds veel krediet."