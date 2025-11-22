Maurice Steijn schaart zich deels achter de woorden van collega’s Peter Bosz en Ron Jans over de kritiek op de ontslagen John Heitinga. Heitinga kreeg tijdens zijn periode als hoofdtrainer van Ajax ongelooflijk veel kritiek vanuit de media, wat zorgde voor discussie. Volgens Steijn horen (negatieve) geluiden vanuit de pers bij het vak.

Heitinga werd op 6 november de laan uitgestuurd door de clubleiding van Ajax wegens zwaar ondermaatse prestaties. In de vijftien wedstrijden waarin de ex-verdediger aan het roer stond, wisten de Amsterdammers slechts vijf keer te winnen. Bovendien staat Ajax puntloos onderaan in de competitiefase van de Champions League.

Uitspraak Ron Jans over Heitinga

Na het ontslagnieuws van Heitinga spraken Bosz (PSV) en Jans (FC Utrecht) hun steun uit naar de bekritiseerde trainer van Ajax. “Ik vind het verschrikkelijk. John is een goede trainer en een goed mens, die in een moeilijke situatie zat. Hoe mensen met ons trainers omgaan... Ze zeggen altijd: Jullie worden voor je werk betaald en daarom moeten jullie maar alles slikken. We moeten hiermee stoppen”, sprak Jans.

Steijn, die in 2023 ontslagen werd als hoofdtrainer van Ajax, is het deels eens met zijn collega’s. Dat geeft de oefenmeester van Sparta Rotterdam aan in gesprek met Sportnieuws.nl: “Zij hadden had met name over wat alles en iedereen tegenwoordig maar kan zeggen, niet alleen op sociale media maar ook andere journalisten en columnisten... Ook alles en iedereen die meedoen aan verschillende praatprogramma's. Daar kan ik me wel in vinden”, aldus Steijn.

De oefenmeester wil desondanks een kanttekening plaatsen: "Aan de andere kant is het ook onderdeel van je vak. Hoge bomen vangen veel wind, dat hoort er tegenwoordig bij. Ik zit daar iets relaxter in, laat ik het maar zo zeggen."

Steijn nog eerder ontslagen bij Ajax

Steijn hield het korter vol als trainer van Ajax dan Heitinga. Na slechts 114 dagen werd de oefenmeester op straat gezet door de clubleiding van de Amsterdammers. Op dat moment stond Ajax op plek zeventien in de Eredivisie. Heitinga zat twee weken langer op de trainersstoel in de Johan Cruijff ArenA: 128 dagen.