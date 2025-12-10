De kijkers van het Champions League-duel tussen Qarabag en Ajax spreken hun verbazing uit over het camerastandpunt. Het veld wordt uit een relatief lage hoek van een flinke afstand in beeld gebracht, waardoor kijkers minder overzicht van het speelveld hebben.

Volg het duel tussen Qarabag en Ajax in ons liveblog!

Ajax speelt woensdag de zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Qarabag in Azerbeidzjan. Dat de wedstrijd ver in het oosten wordt gespeeld, is goed te zien aan het camerastandpunt. Het beeld bevindt zich vrij dicht bij de grond en er lijkt ook van redelijk ver gefilmd te worden.

Artikel gaat verder onder video

Al binnen een minuut melden kijkers zich op X met klachten over het camerawerk in Baku. “Als Ajax net zo goed speelt als de camerapositie is, kunnen we de tv vast uitzetten”, schrijft een gebruiker. “Misschien de camera niet op de grond zetten?”, suggereert een ander. “Het camerastandpunt is bij mijn eigen jeugdteam nog beter”, voegt een derde eraan toe.