Live voetbal 4

Voetbalkijkers ergeren zich gigantisch aan camerastandpunt bij Qarabag - Ajax

Qarabag - Ajax
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 december 2025, 19:05

De kijkers van het Champions League-duel tussen Qarabag en Ajax spreken hun verbazing uit over het camerastandpunt. Het veld wordt uit een relatief lage hoek van een flinke afstand in beeld gebracht, waardoor kijkers minder overzicht van het speelveld hebben.

Volg het duel tussen Qarabag en Ajax in ons liveblog!

Ajax speelt woensdag de zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Qarabag in Azerbeidzjan. Dat de wedstrijd ver in het oosten wordt gespeeld, is goed te zien aan het camerastandpunt. Het beeld bevindt zich vrij dicht bij de grond en er lijkt ook van redelijk ver gefilmd te worden.

Artikel gaat verder onder video

Al binnen een minuut melden kijkers zich op X met klachten over het camerawerk in Baku. “Als Ajax net zo goed speelt als de camerapositie is, kunnen we de tv vast uitzetten”, schrijft een gebruiker. “Misschien de camera niet op de grond zetten?”, suggereert een ander. “Het camerastandpunt is bij mijn eigen jeugdteam nog beter”, voegt een derde eraan toe.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dávid Hancko van Atlético Madrid

Hancko verklaart Feyenoord-scheenbeschermers: ‘Gewacht op geboorte van mijn tweede zoon’

  • Gisteren, 23:43
  • Gisteren, 23:43
Couhaib Driouech van PSV

Driouech steekt hand in eigen boezem na nederlaag: ‘Ik moet twee keer scoren’

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Dominik Szoboszlai van Liverpool

Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
5 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sparta010
200 Reacties
808 Dagen lid
752 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het camerawerk is vele malen beter dan het voetbal van ajax dus wat zeuren ze.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sparta010
200 Reacties
808 Dagen lid
752 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het camerawerk is vele malen beter dan het voetbal van ajax dus wat zeuren ze.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Qarabağ - Ajax

Qarabağ
2 - 4
Ajax
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
5
13
15
2
Bayern München
6
11
15
3
Atalanta
6
2
13
4
Paris SG
5
11
12
5
Inter
6
8
12
6
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético
6
3
12
8
Liverpool
6
3
12
9
Spurs
6
6
11
10
Dortmund
5
6
10
11
Chelsea
6
5
10
12
Man City
5
5
10
13
Sporting
6
4
10
14
Barcelona
6
3
10
15
Newcastle
5
7
9
16
Marseille
6
3
9
17
Galatasaray
6
0
9
18
Monaco
6
-1
9
19
PSV
6
4
8
20
Leverkusen
5
-2
8
21
Qarabağ
5
-1
7
22
Napoli
5
-3
7
23
Juventus
5
0
6
24
Pafos
5
-3
6
25
R. Union SG
6
-8
6
26
Olympiakos
6
-7
5
27
Club Brugge
5
-5
4
28
Athletic
5
-5
4
29
København
5
-7
4
30
Frankfurt
6
-8
4
31
Benfica
5
-4
3
32
Slavia
6
-9
3
33
Bodø/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
6
-11
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel