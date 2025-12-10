Wim Kieft begrijpt niet dat Fred Grim ervoor heeft gekozen om meerdere sterkhouders van Ajax niet te laten spelen tegen Qarabag, zo geeft hij aan in de voorbeschouwing van Ziggo Sport. Volgens de oud-spits is dit een wedstrijd die Ajax juist serieus moet benaderen.

Grim koos er voor het duel met Qarabag voor om Ajax op zes plaatsen te wijzigen. Waar Wout Weghorst met een blessure kampt en Kasper Dolberg dus noodgedwongen speelt, lijken de overige vijf wissels te wijzen op het sparen van spelers voor De Klassieker tegen Feyenoord van aanstaande zondag. Onder meer Mika Godts en Davy Klaassen nemen plaats op de bank.

Kieft begrijpt niets van de keuzes van Grim, zo geeft hij aan bij Ziggo Sport. “Ik vind het waanzinnig als ik heel eerlijk ben”, zo maakt de voormalig voetballer duidelijk. “Dit is wel een wedstrijd die je serieus mag benaderen. Ze hebben het over Feyenoord, maar dat is over een paar dagen. Er zitten ook vier dagen tussen, dat is tijd genoeg.” Volgens Kieft is De Klassieker voor Ajax dit seizoen ook helemaal niet de belangrijkste wedstrijd.

“Het is een middenveld met een zeventienjarige en een achttienjarige en een Japanner die daar nooit speelt”, aldus de oud-spits. Overigens zijn Sean Steur en Jorthy Mokio allebei nog zeventien jaar oud. “Ik vind het jammer. Ik had Godts laten spelen. Dit was ook een mooi moment om Dolberg minuten te geven.” Daarbij lijkt Kieft te vergeten dat de Deen daadwerkelijk in de basis begint. “Ik vind dat je Champions League niet zo hoort te benaderen.”