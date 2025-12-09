Absentie Salah en Gakpo deert Liverpool niet dankzij late strafschop Szoboszlai

Liverpool heeft dinsdagavond eindelijk weer eens gewonnen. Op bezoek bij Internazionale was het die in de slotfase vanaf de stip voor de enige goal van de wedstrijd zorgde: 0-1. De afwezigheid van en heeft de ploeg van Arne Slot dus niet opgebroken.

Liverpool trad in Milaan aan met zowel Hugo Ekitiké als Alexander Isak in de aanval. Slot moest het stellen zonder de geblesseerde Gakpo, terwijl Salah door een ruzie met de trainer niet bij de selectie zat. Zonder de sterren begonnen de Engelsen goed aan het duel met enkele prima kansen.

Artikel gaat verder onder video

Na ruim een halfuur spelen dacht Ibrahima Konaté zijn ploeg op voorsprong te koppen. Scheidsrechter Felix Zwayer zette na een lange VAR-check echter een streep door de treffer. De hoekschop kwam namelijk op het hoofd van Virgil van Dijk, die van heel dichtbij tegen de arm van Ekitiké kopte. Via die arm kwam de bal op het hoofd van Konaté. Op de beelden was het heel lastig te achterhalen wie de bal wanneer raakte, waardoor de VAR-check liefst vier minuten duurde.

Na de afgekeurde goal nam Inter het initiatief over, maar de Italianen wisten de kansen voor rust niet te benutten. Na de pauze kwam Liverpool weer beter in de wedstrijd, maar dat leidde nauwelijks tot goede kansen. Tien minuten voor tijd was het invaller Conor Bradley die alleen op Yann Sommer af kon, maar de Zwitser lette goed op in de korte hoek.

Vijf minuten voor tijd kreeg Liverpool de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, nadat Alessandro Bastoni het shirt van Florian Wirtz opzichtig vasthield in het strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR legde Zwayer de bal op de stip en ging Dominik Szoboszlai achter de bal staan. De Hongaar bleef ijzig kalm en liet Sommer kansloos.

Daarmee wist Liverpool het derde gelijkspel op rij af te wenden, nadat eerder niet werd gewonnen van Sunderland (1-1) en Leeds United (3-3). De ploeg van Slot staat daardoor na zes duels op twaalf punten in de Champions League, evenveel als Internazionale.