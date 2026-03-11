staat volgens Engelse media 'enkele weken' buitenspel door een kuitblessure, opgelopen in het FA Cup-duel tussen zijn club West Ham United en Brentford. Door de kwetsuur lijkt de aanvaller, die de laatste maanden grote indruk maakte, een streep te moeten zetten door een mogelijke eerste oproep voor het Nederlands elftal.

De 24-jarige Summerville verkeert bij de Hammers in de vorm van zijn leven. Sinds de jaarwisseling was hij goed voor niet minder dan zeven doelpunten in dertien officiële wedstrijden voor zijn club, die in de Premier League strijdt tegen degradatie. Afgelopen maandag hield trainer Nuno Espírito Santo hem op de bank voor de strijd met Brentford in de FA Cup.

Summerville viel halverwege wel in en leek in de tweede helft een vervelende blessure op te lopen. De aanvaller kon het duel na tussenkomst van de verzorgers van West Ham echter uitspelen. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel, waardoor penalty's het verschil moesten maken. Opvallend genoeg nam Summerville geen strafschop voor zijn rekening, maar geen van zijn ploeggenoten faalde vanaf elf meter en dus bereikte West Ham de kwartfinales van het bekertoernooi. Daarin wacht begin april een thuiswedstrijd tegen Summervilles vorige werkgever; Leeds United.

Naar nu blijkt heeft Summerville tóch dusdanig veel last aan zijn kuit overgehouden aan de bekerwedstrijd, dat hij de komende weken absent zal zijn. Vervelend nieuws voor West Ham, dat momenteel achttiende staat in de Premier League en de Nederlander hard nodig heeft om die plek - die aan het eind van de rit degradatie naar de Championship zou betekenen - zo snel mogelijk te verlaten. Maar het is óók slecht nieuws voor Summerville zelf, die zich nadrukkelijk in de kijker had gespeeld bij het Nederlands elftal.

Koeman sprak hoopvolle woorden voor Summerville

Bondscoach Ronald Koeman liet zich afgelopen zondag, toen hij aanschoof bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN, bijzonder lovend uit over de ontwikkeling die Summerville in Engeland heeft doorgemaakt. De keuzeheer prees het feit dat de aanvaller zowel op de linker- als op de rechterflank uit de voeten kan en dat hij óók nog eens rendement levert, waardoor Summerville hoop leek te mogen koesteren op een eerste oproep voor het Nederlands elftal. Oranje oefent later deze maand tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart).

Ook Suriname aast op Summerville

Bovendien zou Koeman met een oproep én een debuut voor Summerville ook een einde kunnen maken aan de speculaties over diens toekomst als international. De aanvaller zou namelijk ook voor Suriname kunnen kiezen. Bondscoach Henk ten Cate sprak eerder dit jaar al de hoop uit dat hij zowel Summerville als Danilho Doekhi (Union Berlin) en Joël Piroe (Leeds United) zou kunnen overtuigen om voor een interlandloopbaan bij Natio te kiezen.