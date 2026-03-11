Iran sluit deelname aan WK 2026 nagenoeg uit

De deelname van Iran aan het WK 2026 staat zwaar onder druk. Volgens de Iraanse minister van Sport en Jeugd, Ahmad Donyamali, kan het land onder de huidige omstandigheden onmogelijk deelnemen aan het toernooi dat in de Verenigde Staten wordt georganiseerd.

Hoewel FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft aangegeven dat Iran wat betreft de Amerikaanse president Trump welkom is, stelt Donyamali dat de veiligheid van de Iraanse spelers niet kan worden gegarandeerd. “Als welk ander land dan ook een duizendste had gedaan van wat hier is gebeurd, zouden internationale instanties meteen ingrijpen en de organisatie van het WK afpakken”, zegt Donyamali in de Iraanse pers. “Maar nu is een land dat de agressor is de gastheer van zo’n groot toernooi.”

Hij verwacht dat internationale sportorganisaties zich uitspreken. “Wij verwachten dat zowel de FIFA als het Internationaal Olympisch Comité hierop reageren.”

Volgens de minister is deelname simpelweg niet haalbaar voor Iran. “Omdat deze corrupte regering onze leider heeft vermoord, kunnen wij onder deze omstandigheden niet naar het WK. Onze spelers hebben geen veiligheidsgaranties en daarom is deelname in feite onmogelijk.”

"Door de kwaadaardige acties die tegen Iran zijn uitgevoerd, zijn ons in acht of negen maanden tijd twee oorlogen opgelegd en zijn duizenden van onze mensen gedood . Daarbij zijn duizenden van onze mensen gedood. Onder zulke omstandigheden is het ondenkbaar dat wij aan een toernooi in dat land deelnemen.”

Ophef rond Iraans vrouwenelftal

De minister sprak ook over de situatie rond het Iraanse vrouwenelftal, dat onlangs in Australië deelnam aan het Aziatisch kampioenschap. Tijdens het toernooi ontstond commotie nadat meerdere speelsters het Iraanse volkslied niet meezongen voorafgaand aan een wedstrijd.

Volgens Donyamali werd het team tijdens het verblijf in Australië zwaar onder druk gezet. “Vanaf het eerste moment probeerden ze onze speelsters te verleiden met allerlei aanbiedingen”, stelt hij. “Ze wilden dat onze meisjes het volkslied niet zouden zingen en geen militair eerbetoon zouden brengen. Maar dankzij hun waakzaamheid en trots is dat allemaal mislukt.”

De minister beweert dat ook politieke druk werd uitgeoefend. “De Amerikaanse regering, persoonlijk de president, heeft enorme druk uitgeoefend op de Australische regering. Daarnaast werden in Australië mensen georganiseerd om een sfeer te creëren waarin onze speelsters onder druk kwamen te staan.”

Volgens hem proberen de meeste speelsters inmiddels terug te keren naar Iran, al verloopt dat moeizaam door reisbeperkingen. “Door de vluchtbeperkingen in de regio moeten we via derde landen reizen en soms zelfs een deel over land afleggen.”

Ondertussen is een deel van de selectie in Australië gebleven. Zes speelsters en stafleden kregen humanitair asiel, nadat ze na het incident met het volkslied in Iraanse staatsmedia als verraders waren bestempeld.

Donyamali benadrukt dat Iran de achtergebleven teamleden blijft volgen. “We staan via verschillende kanalen met hen in contact en doen er alles aan om hen gerust te stellen. Ze staan onder bescherming van Iran. Het zijn onze kinderen.”