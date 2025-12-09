Arne Slot moet vrezen voor zijn baan bij Liverpool door de situatie bij Real Madrid. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde X-account @indykaila zijn The Reds van plan direct toe te slaan zodra De Koninklijke besluit om trainer Xabi Alonso te ontslaan.

Liverpool is bezig aan een uiterst moeizaam tweede seizoen onder Slot. In de Premier League verloor de regerend landskampioen al zes van de vijftien gespeelde wedstrijden, waardoor The Reds terug te vinden op een schamele tiende plaats op de ranglijst. In de Champions League ligt het elftal van Slot, dat momenteel dertiende staat, dan wel op koers voor het bereiken van de volgende ronde, maar werd twee weken geleden op Anfield een pijnlijk verlies geleden tegen PSV: 1-4. Bovendien verklaarde sterspeler Mohamed Salah afgelopen week de oorlog aan Slot met een explosief interview waardoor zijn toekomst op Anfield inmiddels hoogst onzeker is.

Artikel gaat verder onder video

Datzelfde geldt al langere tijd voor Slot, die tot nu toe de steun van de clubleiding blijft genieten. Indykaila schrijft echter dat Slot te horen heeft gekregen dat zijn baan wel degelijk in gevaar is en dat er 'direct' betere resultaten worden verwacht. Ook dat kan de Nederlander echter mogelijk niet redden: "Als Real Madrid de komende weken afscheid neemt van Xabi Alonso, dan zal Liverpool hem benaderen om meteen naar Anfield te komen", aldus het X-account.

Alonso (44) kwam als speler vijf jaar uit voor Liverpool en maakte deel uit van het elftal dat in 2005 de Champions League won, na een legendarische finale in Istanbul tegen AC Milan (3-3, Liverpool won na strafschoppen). Als trainer maakte hij indruk door Bayer Leverkusen in zijn debuutseizoen naar de landstitel én winst van de DFB-Pokal te leiden. De Spanjaard was naar verluidt dan ook één van de kandidaten om Jürgen Klopp in de zomer van 2024 op te volgen op Anfield, maar besloot Die Werkself trouw te blijven. Vervolgens koos Liverpool ervoor om Slot op te pikken bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen leidde hij de club op indrukwekkende wijze naar de landstitel, maar de huidige vorm doet zijn krediet dus steeds verder afnemen.

Afgelopen zomer vertrok Alonso alsnog uit Leverkusen, om aan de slag te gaan bij een andere club die hij als speler diende: Real Madrid. Bij De Koninklijke wil het vooralsnog niet écht vlotten. Zo botert het overduidelijk niet met sterspeler Vinícius Junior, die met veel misbaar naar de kant ging tijdens de laatste Clásico, die Real overigens wel met 2-1 wist te winnen. Afgelopen zondag leed Alonso tegen Celta de Vigo, in het eigen stadion Bernabéu nog wel, zijn tweede competitienederlaag met Real, waardoor aartsrivaal FC Barcelona nu vier punten voorsprong heeft op de ranglijst. In de Champions League werd vooralsnog vier keer gewonnen en maar één keer verloren, uitgerekend uit bij Liverpool (1-0). Morgen (woensdag) wacht opnieuw een wedstrijd op Engelse bodem, tegen het Manchester City van Pep Guardiola. Spaanse media speculeren dat een (forse) nederlaag weleens zou kunnen betekenen dat Alonso op straat wordt gezet.