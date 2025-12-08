Liverpool moet het de komende tijd zonder Cody Gakpo doen. Dat heeft trainer Arne Slot maandagavond bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tegen Inter.
Gakpo heeft zaterdagavond in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Leeds United (3-3) een blessure opgelopen. Wat er precies met de Nederlander aan de hand is, is op dit moment nog onduidelijk. Slot kon alleen bevestigen dat de aanvaller in ieder geval de komende weken niet inzetbaar is.
De blessure van Gakpo komt op een bijzonder ongunstig moment voor Liverpool. Niet alleen valt één van de basisspelers weg, ook Mohamed Salah ligt momenteel op ramkoers met trainer Arne Slot. Het is nog maar de vraag of de Egyptenaar na zijn vernietigende interview nog in actie gaat komen voor The Reds.
Daarnaast moet Liverpool het dinsdagavond in Milaan ook zonder Federico Chiesa doen. De Italiaan is ziek en daardoor afwezig, waardoor Slot in één klap drie buitenspelers mist voor het duel met Internazionale.
Tsja sterkhouder Gakpo die laatst nog Slot heeft gered met een goal en assist gaat gemist worden door Slot. Er valt een groot gat en nu ook Salah er de brui aan heeft gegeven zit Slot diep in de problemen. Gaat hij zich er nog uitwerken? Slot staat op scherp en met de blessure van Gakpo is verwacht ik ook zijn laatste strohalm verdwenen om bij Liverpool trainer te kunnen zijn. Haalt hij de kerst, de Liverpool supporters hopen massaal van niet lees ik overal. Het is elke wedstrijd wachten op het ondermijdelijke bericht dat Slot de laan uitgestuurd is.
Dit kan natuurlijk ook gunstig uitpakken voor Slot en Liverpool. Een blessure is nooit ideaal, zeker niet bij een speler als Gakpo die voor Nederland gewoon een smaakmaker is, maar soms zorgt zo’n gedwongen wisseling wel voor nieuwe energie voorin. Een frisse wind, andere automatismen, nieuwe dynamiek in de aanval. Tegelijk moeten we onze Nederlandse trots wel koesteren: Gakpo is voor Oranje gewoon enorm belangrijk en je gunt hem dit absoluut niet. Hopelijk is hij er snel weer bij, maar tot die tijd moet Liverpool creatief zijn.
