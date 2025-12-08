Liverpool moet het de komende tijd zonder doen. Dat heeft trainer Arne Slot maandagavond bekendgemaakt op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tegen Inter.

Gakpo heeft zaterdagavond in de uitwedstrijd van Liverpool tegen Leeds United (3-3) een blessure opgelopen. Wat er precies met de Nederlander aan de hand is, is op dit moment nog onduidelijk. Slot kon alleen bevestigen dat de aanvaller in ieder geval de komende weken niet inzetbaar is.

Artikel gaat verder onder video

De blessure van Gakpo komt op een bijzonder ongunstig moment voor Liverpool. Niet alleen valt één van de basisspelers weg, ook Mohamed Salah ligt momenteel op ramkoers met trainer Arne Slot. Het is nog maar de vraag of de Egyptenaar na zijn vernietigende interview nog in actie gaat komen voor The Reds.

Daarnaast moet Liverpool het dinsdagavond in Milaan ook zonder Federico Chiesa doen. De Italiaan is ziek en daardoor afwezig, waardoor Slot in één klap drie buitenspelers mist voor het duel met Internazionale.