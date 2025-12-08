Sven Mislintat blijkt een nieuwe klus te hebben. De voormalig technisch directeur van Ajax was zaterdag in de studio van Sky Sport als analist van de Bundesliga.

Nadat Mislintat in september 2023 werd ontslagen bij Ajax wegens een gebrek aan draagvlak voor een verdere samenwerking, had hij tot verbazing van velen al binnen acht maanden een nieuwe baan. De bestuurder ging namelijk aan de slag bij het grote Borussia Dortmund als technisch directeur. Begin februari van dit jaar werd hij door de Duitse topclub op non-actief gesteld, omdat hij niet op een lijn zou hebben gezeten met sportief directeur Sebastian Kehl.

Inmiddels is hij dus te zien als tv-analist. “Ik zat naar Sky in Duitsland te kijken en Mislintat is daar analist. Ik denk: verrek, dat is hem”, zegt Youri Mulder maandagavond bij Rondo. “Hij legde het allemaal uit.” Tafelgenoot Marco van Basten grapt: “Al die losers worden analist. Als je het niet meer weet, word je analist.”

© Sky

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand werd Mislintat door BILD nog genoemd als mogelijke nieuwe technisch directeur van Dynamo Dresden uit de 2. Bundesliga. Er zouden al meerdere gesprekken zijn geweest tussen Dynamo Dresden en Mislintat. Met Sören Gonther is er ook nog een andere kandidaat. Mocht Diamantauge aan de slag gaan bij Dynamo Dresden, dan gaat hij voor de tweede keer werken op het tweede Duitse niveau. Zijn voormalig werkgever VfB Stuttgart was namelijk tussen 2019 en 2020 ook even actief in de Tweede Bundesliga.

Mislintat werd recentelijk ook al aan VfL Wolfsburg gelinkt. Die club ontsloeg in november zowel trainer Paul Simonis als technisch directeur Sebastian Schindzielorz. Tot dusver is die interesse niet heel concreet geworden.