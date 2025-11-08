Live voetbal 9

Doekhi bezorgt Bayern en blunderende Neuer eerste puntverlies van 2025/26

Bayern Munchen komt met 1-0 achter tegen Union Berlin, Neuer tast mis op een schot van Doekhi
Foto: © Imago/Viaplay/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 november 2025, 17:38

Bayern München heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen punten verspeeld, door toedoen van niemand minder dan Danilho Doekhi. De Nederlandse verdediger van Union Berlin was tweemaal trefzeker tegen de Duitse recordkampioen, mede dankzij een enorme blunder van de ervaren keeper Manuel Neuer. Daardoor eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel.

Bayern was bezig aan een historisch goede start van het seizoen. Het elftal van trainer Vincent Kompany won alle zestien (!) wedstrijden die het tot nu toe speelde in 2025/26 en staat daarmee zowel in de Duitse competitie zonder puntverlies bovenaan. Zaterdagmiddag wachtte het bezoek aan Union, dat na negen gespeelde wedstrijden op de tiende plaats van de Bundesliga bivakkeerde.

Union kwam na een klein halfuur spelen echter verrassend op voorsprong tegen de koploper, met dank aan Doekhi. De verdediger kwam bij een laag genomen hoekschop voor Harry Kane en kreeg zijn voet achter de bal. Zijn rollertje richting het doel leek alle kracht te missen om Neuer te verontrusten, maar de geroutineerde keeper verkeek zich volledig op het schot en tastte mis, waardoor de bal onder hem door langzaam over de doellijn rolde. Lang kon Union overigens niet van de voorsprong genieten. Dik tien minuten later trok Luis Díaz de stand weer gelijk, waardoor beide ploegen met een 1-1 tussenstand de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft ging Bayern op zoek naar een voorsprong, maar was het opnieuw Union dat de leiding nam - en opnieuw was Doekhi de gevierde man. Een kleine tien minuten voor tijd kreeg Bayern een indraaiende vrije trap niet weggewerkt uit de zestien en viel de bal voor de voeten van de oud-speler van Vitesse. Doekhi passeerde Neuer van dichtbij opnieuw, waardoor Bayern zelfs dreigde te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet: in de blessuretijd kwam Kane goed voor zijn man en bepaalde de Engelse doelpuntenmachine de eindstand met een rake kopbal op 2-2.

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"Gruwelijk in de fout". Wat een belachelijke clickbaitachtige titel zeg. Ik dacht dat deze website zou stoppen met die flauwekul? We hebben het trouwens over Neuer, daar mag je best wel een stuk respectvoller over schrijven.

HenkDeTank
22 Reacties
2 Dagen lid
27 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

weer zo'n speler die Ajax heeft laten gaan en het elders uitstekend doet.... duidelijk patroon van wanprestatie daar in Amsterdam

Union Berlin - Bayern München

Union Berlin
2 - 2
Bayern München
Vandaag gespeeld om 15:30
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2025/2026

Danilho Doekhi

Danilho Doekhi
1. FC Union Berlin
Team: Union Berlin
Leeftijd: 27 jaar (30 jun. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Union Berlin
9
2
2024/2025
Union Berlin
34
1
2023/2024
Union Berlin
24
2
2022/2023
Union Berlin
25
5

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
9
29
27
2
Leipzig
9
9
22
3
Leverkusen
10
10
20
4
Dortmund
9
9
20
5
Stuttgart
9
4
18

Meest gelezen

