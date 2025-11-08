Bayern München heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen punten verspeeld, door toedoen van niemand minder dan . De Nederlandse verdediger van Union Berlin was tweemaal trefzeker tegen de Duitse recordkampioen, mede dankzij een enorme blunder van de ervaren keeper . Daardoor eindigde het duel in een 2-2 gelijkspel.

Bayern was bezig aan een historisch goede start van het seizoen. Het elftal van trainer Vincent Kompany won alle zestien (!) wedstrijden die het tot nu toe speelde in 2025/26 en staat daarmee zowel in de Duitse competitie zonder puntverlies bovenaan. Zaterdagmiddag wachtte het bezoek aan Union, dat na negen gespeelde wedstrijden op de tiende plaats van de Bundesliga bivakkeerde.

Union kwam na een klein halfuur spelen echter verrassend op voorsprong tegen de koploper, met dank aan Doekhi. De verdediger kwam bij een laag genomen hoekschop voor Harry Kane en kreeg zijn voet achter de bal. Zijn rollertje richting het doel leek alle kracht te missen om Neuer te verontrusten, maar de geroutineerde keeper verkeek zich volledig op het schot en tastte mis, waardoor de bal onder hem door langzaam over de doellijn rolde. Lang kon Union overigens niet van de voorsprong genieten. Dik tien minuten later trok Luis Díaz de stand weer gelijk, waardoor beide ploegen met een 1-1 tussenstand de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft ging Bayern op zoek naar een voorsprong, maar was het opnieuw Union dat de leiding nam - en opnieuw was Doekhi de gevierde man. Een kleine tien minuten voor tijd kreeg Bayern een indraaiende vrije trap niet weggewerkt uit de zestien en viel de bal voor de voeten van de oud-speler van Vitesse. Doekhi passeerde Neuer van dichtbij opnieuw, waardoor Bayern zelfs dreigde te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet: in de blessuretijd kwam Kane goed voor zijn man en bepaalde de Engelse doelpuntenmachine de eindstand met een rake kopbal op 2-2.