De dagen bij VfL Wolfsburg lijken geteld voor Paul Simonis. De Nederlander verloor vrijdagavond van Werder Bremen (2-1) en leed daarmee de zesde nederlaag in tien Bundesliga-duels. BILD acht de kans groot dat de oefenmeester wordt ontslagen bij Die Wölfe.

Tot aan minuut 83 zag het er goed uit voor Simonis en Wolfsburg. De Duitsers stonden tot aan die minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Mattias Svanberg in de 28ste minuut. Toch ging het in de slotfase nog helemaal mis: Werder Bremen kwam via Jens Stage langszij en produceerde in minuut 94 zelfs de winnende goal, via Samuel Mbangula.

'Zwaarste nederlaag uit m'n carrière'

Simonis kon de verliespartij moeilijk verkroppen: “Dit is misschien wel de zwaarste nederlaag in m’n carrière. We hadden niet meer de kracht om agressief te verdedigen. Onze tweede helft was erg slecht. We verdienden na de rust niets meer”, sprak de voormalig oefenmeester van Go Ahead Eagles, waarmee hij vorig seizoen – in tevens zijn eerste seizoen als trainer – de KNVB Beker won.

Diverse media verwachten een ontslag voor de Nederlander: “Ik weet niets over mijn toekomst, dat is niet aan mij. Ik concentreer me op mijn werk, maar we zullen zien wat er gebeurt”, reageerde Simonis na afloop.

‘Dit moet einde verhaal zijn’

BILD ziet de toekomst niet rooskleurig voor Simonis. “De wedstrijd tegen Werder Bremen was een finale voor Simonis. Een finale met een slechte afloop. Dit moet wel einde verhaal zijn”, schrijft het blad.