Paul Simonis staat na paar weken al onder grote druk in Duitsland

Paul Simonis Wolfsburg
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
26 september 2025, 18:47   Bijgewerkt: 18:52

De druk op VfL Wolfsburg en trainer Paul Simonis neemt toe. Dat is de conclusie die verschillende Duitse media trekken. Het resultaat van de wedstrijd tegen RB Leipzig van zaterdag wordt dan ook een belangrijke voor de stemming bij Die Wölfe.

'De druk neemt toe', schrijft BILD vrijdag in aanloop naar de clash tussen de nummers twaalf (VfL Wolfsburg) en drie (RB Leipzig) van zaterdag: 'Na slechts vijf punten uit de eerste vier wedstrijden blijft VfL Wolfsburg achter bij de eigen verwachtingen. Hun doel voor het seizoen is kwalificatie voor de Europese competitie. Een nederlaag tegen Leipzig kan de stemming wel eens verpesten.'

BILD is overigens niet het enige medium dat merkt dat de druk hoog is voor de ploeg van Paul Simonis, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij de Duitse club: 'De druk is hoog. VfL staat onder druk na de 1-0 nederlaag in Dortmund en de terugval naar de twaalfde plaats in de ranglijst.' De Bundesliga-club moet de thuisvloek onder grote druk doorbreken', schrijft de Wolfsburger Allgemeine.

Simonis gaf op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen de club uit het oosten van Duitsland aan dat hij tijd nodig heeft: "We willen dominanter worden, meer rust op het veld en we moeten verdedigend volwassener worden", liet de coach onder meer weten.

