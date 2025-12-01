Live voetbal 1

Wouter Burger in Oranje? Suleyman Öztürk ziet het zitten: 'Een verborgen fenomeen'

Wouter Burger
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
1 december 2025

Wouter Burger maakt grote indruk bij het Duitse Hoffenheim. Zo groot zelfs dat Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk stelt dat Ronald Koeman hem kan selecteren voor het Nederlands elftal.

Öztürk keek afgelopen weekend naar de wedstrijd tussen Hoffenheim en Augsburg, waarin Burger zich ontpopte tot man van de wedstrijd. Hij scoorde een doelpunt en gaf een assist in de met 3-0 gewonnen wedstrijd: "Hij was van de radar verdwenen, maar speelt zich nu echt op de kaart."

"Hij is een verborgen fenomeen. Ik was echt verrast dat ik zo'n complete middenvelder zag die met zoveel zelfvertrouwen speelt," zegt Öztürk over het jeugdproduct van Feyenoord.

"Hij deed me denken aan Valente vanwege de manier waarop hij het heft in handen neemt op het middenveld," vervolgt Öztürk. "Burger heeft net zoveel recht om in Oranje te debuteren als Valente."

In het verleden kwam Burger al uit voor Jong Oranje, maar voor het Nederlands elftal speelde hij nog nooit. Afgelopen zomer maakte hij voor vier miljoen euro de overstap van het Engelse Stoke City naar Hoffenheim. Met die transfer lijkt hij zich steeds meer in de kijker te spelen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Hoffenheim - Augsburg

1899 Hoffenheim
3 - 0
FC Augsburg
Gespeeld op 29 nov. 2025
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2025/2026

Wouter Burger

Wouter Burger
1899 Hoffenheim
Team: Hoffenheim
Leeftijd: 24 jaar (16 feb. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hoffenheim
11
3
2024/2025
Stoke
39
1
2023/2024
Stoke
39
3
2023/2024
Basel
3
0

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
3
Dortmund
12
10
25
4
Leverkusen
12
11
23
5
Hoffenheim
12
8
23
6
Stuttgart
12
4
22
7
Frankfurt
12
5
21

