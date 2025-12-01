maakt grote indruk bij het Duitse Hoffenheim. Zo groot zelfs dat Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk stelt dat Ronald Koeman hem kan selecteren voor het Nederlands elftal.

Öztürk keek afgelopen weekend naar de wedstrijd tussen Hoffenheim en Augsburg, waarin Burger zich ontpopte tot man van de wedstrijd. Hij scoorde een doelpunt en gaf een assist in de met 3-0 gewonnen wedstrijd: "Hij was van de radar verdwenen, maar speelt zich nu echt op de kaart."

"Hij is een verborgen fenomeen. Ik was echt verrast dat ik zo'n complete middenvelder zag die met zoveel zelfvertrouwen speelt," zegt Öztürk over het jeugdproduct van Feyenoord.

"Hij deed me denken aan Valente vanwege de manier waarop hij het heft in handen neemt op het middenveld," vervolgt Öztürk. "Burger heeft net zoveel recht om in Oranje te debuteren als Valente."

In het verleden kwam Burger al uit voor Jong Oranje, maar voor het Nederlands elftal speelde hij nog nooit. Afgelopen zomer maakte hij voor vier miljoen euro de overstap van het Engelse Stoke City naar Hoffenheim. Met die transfer lijkt hij zich steeds meer in de kijker te spelen.