Lukkien looft Oranje-debutant Valente: 'Hij past zich heel makkelijk aan'

Luciano Valente debuteert voor Oranje
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
23 november 2025, 10:19

Dick Lukkien is lyrisch over zijn voormalig protegé Luciano Valente. De Feyenoord-middenvelder maakte afgelopen maandag tegen Litouwen (4-0) zijn debuut voor het Nederlands elftal en dat zorgde voor veel enthousiasme bij de FC Groningen-trainer.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Sindsdien gaat het snel voor de middenvelder met Italiaanse roots. Valente ontpopte zich al snel tot een vaste waarde in het elftal van trainer Robin van Persie en weet veel indruk te maken, ook in de Europese wedstrijden. Vooralsnog speelde Valente achttien wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij goed was voor één treffer en twee assists.

Artikel gaat verder onder video

De goede prestaties van Valente bij Feyenoord zijn ook Oranje-bondscoach Ronald Koeman niet onopgemerkt gebleven. De keuzeheer besloot dan ook om de 22-jarige rechtspoot in zijn selectie op te nemen voor de afgelopen interlandperiode. Tegen Polen bleef Valente de gehele wedstrijd op de bank, maar afgelopen maandag tegen Litouwen mocht hij als invaller dan toch zijn debuut maken. Na 78 minuten spelen kwam hij in de ploeg voor Xavi Simons.

"Dat was wel genieten, ja", aldus Lukkien in gesprek met de NOS. "Hij viel heel onbevangen in. Zoals hij eigenlijk heel dit seizoen al speelt. Hij past zich ogenschijnlijk heel makkelijk aan op dit niveau. Dat is wel heel bemoedigend."

'Valente parasiteerde tijdje op zijn talent'

Valente debuteerde op achttienjarige leeftijd onder Frank Wormuth bij FC Groningen en ook Lukkien ging aan de slag met de middenvelder. "Luciano heeft wel een tijdje geparasiteerd op zijn talent", weet Lukkien. "Hij dacht dat alles hem aan kwam waaien. In de jeugd was het een sierlijke speler, maar vooral fysiek zat er veel rek in. Bij de senioren speel je wel om de knikkers. Ik heb vaak met hem gezeten om die instelling erin te krijgen."

In het seizoen 2023-2024 was Valente goud waard voor FC Groningen en droeg hij met zeven doelpunten en zeven assists bij aan de terugkeer van de Trots van het Noorden in de Eredivisie. Ook op het hoogste niveau wist Valente te imponeren en dwong hij een transfer naar Feyenoord af. Lukkien geniet van de ontwikkeling van zijn oud-speler, die hij "nog net niet dagelijks" spreekt. "Van de eerste divisie naar Oranje is natuurlijk een prachtig verhaal. Hij heeft iets heel ontwapenends, is bescheiden en tegelijkertijd zelfbewust", besluit Lukkien.

  Gisteren, 23:13
  Gisteren, 23:00
  Gisteren, 22:17
Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

