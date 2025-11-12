Paul Simonis heeft in gesprek met Wolfsburger Allgemeinen Zeitung gereageerd op zijn ontslag bij VfL Wolfsburg. De Nederlander had graag meer tijd gekregen, omdat hij het gevoel kreeg dat het steeds beter ging. Volgens Die Welt was er echter geen vertrouwen in Simonis en werd hij intern omschreven als ‘stagiair’.

Wolfsburg maakte zondag bekend dat Simonis per direct werd ontslagen. De Nederlander heeft ruim vier maanden aan het roer gestaan in Duitsland. Vrijdag gingen Die Wölfe met 2-1 onderuit bij Werder Bremen, wat de druppel was voor de directie. In tien duels in de Bundesliga had Wolfsburg al zes keer verloren, waardoor het met acht punten op de veertiende plaats stond.

“Ik had het gevoel dat we beter gingen spelen en ineens was het voorbij”, reageert Simonis tegenover Wolfsburger Allgemeinen Zeitung op zijn ontslag. “Ik had graag meer tijd gehad. Ik was ervan overtuigd dat ons idee zou werken, maar daar heb je tijd voor nodig.” Waar de voormalig succestrainer van Go Ahead Eagles dus vertrouwen had in zijn project, was dat er intern allerminst. Die Welt weet namelijk dat Simonis intern bespottelijk ‘stagiair’ werd genoemd.

Simonis leert van zijn fouten

Simonis laat weten dat hij verschillende lessen heeft geleerd in zijn maanden in de Bundesliga. “Ik heb geleerd dat ik rustiger moet blijven en dichter bij mijn spelers moet staan”, aldus de oefenmeester. Dat is niet zijn enige les. “Als ik nog een kans krijg, zal ik nauwer met de scoutingafdeling samenwerken, om beter te begrijpen welk type spelers bij de selectie passen en waar we ons gericht kunnen versterken. We hadden technisch begaafde spelers, maar fysiek en qua inzet haalden we niet het niveau dat we nodig hadden.”

Gelinkt aan Ajax

Nog voor zijn ontslag bij Wolfsburg zou Simonis hebben gesproken met Alex Kroes, die na het ontslag van John Heitinga op zoek is naar een nieuwe trainer voor Ajax. Of de veertigjarige oefenmeester daarvoor openstaat, is niet duidelijk.