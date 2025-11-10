Ajax-directeur Alex Kroes heeft al contact gehad met Paul Simonis nog voordat hij werd ontslagen bij VfL Wolfsburg. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het is niet bekend voor welke rol Simonis is benaderd.

Na het ontslag van Heitinga, die vorige week daags na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray het veld moest ruimen, is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Diverse namen passeerden al de revue, waarbij Erik ten Hag mogelijk de topkandidaat zou zijn. Ook de naam van Philippe Clement viel, maar volgens Verweij is de Belgische oefenmeester niet in beeld.

Wel doet de clubwatcher van Ajax in Kick-off een andere opvallende onthulling. "We kregen een belletje dat Paul Simonis al gebeld zou zijn door Ajax, nog voordat hij ontslagen was bij Wolfsburg”, steekt hij van wal over de trainer die afgelopen zondag werd ontslagen door VfL Wolfsburg. "Dat klopt, maar Alex Kroes zou wel een hele slechte technisch directeur zijn als hij niet een heleboel lijntjes zou uitgooien."

Valentijn Driessen zou er overigens weinig van snappen als Kroes daadwerkelijk bij Simonis uitkomt voor de opvolging van Heitinga. "Je bent wel een hele slechte technisch directeur als je bij Simonis uitkomt", foetert hij. “Hij heeft het een jaar aardig gedaan bij Go Ahead Eagles, maar vervolgens verliest hij alles bij Wolfsburg en vliegt hij de deur uit. Dan hoef je hem niet te bellen."

Verweij benadrukt vervolgen dat hij niet weet voor welke rol Simonis is benaderd door Ajax. "Misschien wil hij wel even stoom uitblazen en tot rust komen na zijn periode in Wolfsburg. Dat hij openstaat voor een assistentschap bij Ajax. Ik weet niet wat daar gevraagd is, alleen dat er contact is geweest", besluit hij.