Verweij: 'Simonis al gebeld door Ajax nog voordat hij ontslagen was bij VfL Wolfsburg'

Paul Simonis
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
10 november 2025, 15:09   Bijgewerkt: 15:27

Ajax-directeur Alex Kroes heeft al contact gehad met Paul Simonis nog voordat hij werd ontslagen bij VfL Wolfsburg. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het is niet bekend voor welke rol Simonis is benaderd.

Na het ontslag van Heitinga, die vorige week daags na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray het veld moest ruimen, is Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Diverse namen passeerden al de revue, waarbij Erik ten Hag mogelijk de topkandidaat zou zijn. Ook de naam van Philippe Clement viel, maar volgens Verweij is de Belgische oefenmeester niet in beeld.

Wel doet de clubwatcher van Ajax in Kick-off een andere opvallende onthulling. "We kregen een belletje dat Paul Simonis al gebeld zou zijn door Ajax, nog voordat hij ontslagen was bij Wolfsburg”, steekt hij van wal over de trainer die afgelopen zondag werd ontslagen door VfL Wolfsburg. "Dat klopt, maar Alex Kroes zou wel een hele slechte technisch directeur zijn als hij niet een heleboel lijntjes zou uitgooien."

Valentijn Driessen zou er overigens weinig van snappen als Kroes daadwerkelijk bij Simonis uitkomt voor de opvolging van Heitinga. "Je bent wel een hele slechte technisch directeur als je bij Simonis uitkomt", foetert hij. “Hij heeft het een jaar aardig gedaan bij Go Ahead Eagles, maar vervolgens verliest hij alles bij Wolfsburg en vliegt hij de deur uit. Dan hoef je hem niet te bellen."

Verweij benadrukt vervolgen dat hij niet weet voor welke rol Simonis is benaderd door Ajax. "Misschien wil hij wel even stoom uitblazen en tot rust komen na zijn periode in Wolfsburg. Dat hij openstaat voor een assistentschap bij Ajax. Ik weet niet wat daar gevraagd is, alleen dat er contact is geweest", besluit hij.

Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
Sjoerd van Ramshorst

Theo Janssen stelt Alex Pastoor voor als nieuwe trainer Ajax

  • Gisteren, 20:03
  • Gisteren, 20:03
dilima1966
2.761 Reacties
882 Dagen lid
15.606 Likes
dilima1966
  • 1
    + 1
Laat kroes alsjeblieft geen keuze meer maken over een nieuwe trainer hij maakt steeds de zelfde fouten zowel jong ajax als het eerste

21
155 Reacties
4 Dagen lid
211 Likes
21
  • 2
    + 1
Haha wat een armoe.

De kikker
194 Reacties
942 Dagen lid
270 Likes
De kikker
  • 0
    + 1
Ben heel nieuwsgierig wie nu weer de trainer wordt..

Vrij Dag
162 Reacties
540 Dagen lid
239 Likes
Vrij Dag
  • 1
    + 1
De volgende ONervaren trainer, die met jonkies moet gaan werken. Een ding weten we zeker en dat is dat de nieuwe man bereid moet zijn te doen wat hem wordt opgedragen. Zeg maar a puppet on a string

WimHoebergen06
281 Reacties
1.100 Dagen lid
1.223 Likes
WimHoebergen06
  • 0
    + 1
dit kan toch niet waar zijn, weer een onervaren iemand die bij de moeilijkste club van nederland het uit het slob zou moeten trekken,weer een voor op het kerkhof, gooi voor mijn part een buitenlander er voor,maar4 ja ze moeten natuurlijk iemand hebben die zijn oren naar de 5 collones laat hangen, dan nog liever oosting voor dit seizoen

Paul Simonis

Paul Simonis
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (14 feb. 1985)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

