Marcel van Roosmalen is het absoluut niet eens met de reacties van Ron Jans en Peter Bosz na het ontslag van John Heitinga, zo zegt hij bij Studio Voetbal. De journalist noemt het ‘bespottelijk’ en stelt dat de voormalig trainer van Ajax helemaal niet onheus is bejegend door de pers.

Heitinga werd vorige week door Ajax ontslagen. Nadat het nieuws naar buiten kwam, nam Jans het voor zijn collega op. De trainer van FC Utrecht was boos om de manier waarop men met trainers omgaat en benadrukte dat Heitinga een goede trainer is. Als de beelden van de tirade van Jans worden getoond bij Studio Voetbal, neemt Van Roosmalen direct het woord. “Ik vind dit bijna bespottelijk”, stelt de columnist.

Dan krijgt hij de gelegenheid om dat uit te leggen. “Volgens mij was John Heitinga helemaal geen goede trainer, daar begint het mee. En ik vind ook niet dat hij onheus is bejegend.” De journalist somt op dat Heitinga vooral de vraag kreeg waarom het niet lukte en of hij de dag erna nog trainer zou zijn. “Is dat allemaal zo vreselijk?” Rafael van der Vaart vindt het ‘lief’ dat Jans het voor Heitinga opneemt, maar volgens hem gaat het al jaren op deze manier in de voetballerij. “Ik ben het met Marcel eens, het hoort bij je vak.”

Een dag na de tirade van Jans sloot Bosz zich bij deze woorden aan. “Ik vind dit belachelijk, zeker uit de mond van Peter Bosz”, stelt Van Roosmalen weer. “Ik heb hem meegemaakt als trainer van Vitesse, die wilde niet eens met journalisten praten die geen verstand van voetbal hadden. Het is eerder andersom: trainers schelden journalisten regelmatig uit. Dat is begonnen met Louis van Gaal, toen nam Aad de Mos het over, allemaal. Als je een stomme vraag stelde, werd je voor lul gezet. Nu zijn zij ineens het slachtoffer.”

'Trainers verdienen veel, dus mogen kritisch worden behandeld'

Van der Vaart vindt ook dat het argument van Bosz – dat het feit dat trainers veel geld verdienen niet uitmaakt – niet relevant is. “Hij tekent voor drie jaar bij Dortmund, wordt ontslagen na zes maanden en krijgt gewoon 2,5 jaar doorbetaald. Dat is lekker.” Sjoerd van Ramshorst kan zich wel voorstellen dat Bosz zegt dat geld niet alles goedmaakt. “Maar het is toch een geweldige job?”, vraagt Van der Vaart zich af. Daar is Arno Vermeulen het wel mee eens. “Een toptrainer in Nederland verdient in een seizoen, ook als je ontslagen wordt, hetzelfde als iemand met een modaal salaris in dertig jaar. Dat betekent niet dat je iemand als een hond mag behandelen, maar dat gebeurt ook helemaal niet. Maar je mag hem wel kritisch behandelen.”