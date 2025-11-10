Live voetbal

Van Roosmalen noemt reacties Bosz en Jans na ontslag Heitinga ‘bespottelijk’

Marcel van Roosmalen
Foto: © NOS
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 11:35

Marcel van Roosmalen is het absoluut niet eens met de reacties van Ron Jans en Peter Bosz na het ontslag van John Heitinga, zo zegt hij bij Studio Voetbal. De journalist noemt het ‘bespottelijk’ en stelt dat de voormalig trainer van Ajax helemaal niet onheus is bejegend door de pers.

Heitinga werd vorige week door Ajax ontslagen. Nadat het nieuws naar buiten kwam, nam Jans het voor zijn collega op. De trainer van FC Utrecht was boos om de manier waarop men met trainers omgaat en benadrukte dat Heitinga een goede trainer is. Als de beelden van de tirade van Jans worden getoond bij Studio Voetbal, neemt Van Roosmalen direct het woord. “Ik vind dit bijna bespottelijk”, stelt de columnist.

Artikel gaat verder onder video

Dan krijgt hij de gelegenheid om dat uit te leggen. “Volgens mij was John Heitinga helemaal geen goede trainer, daar begint het mee. En ik vind ook niet dat hij onheus is bejegend.” De journalist somt op dat Heitinga vooral de vraag kreeg waarom het niet lukte en of hij de dag erna nog trainer zou zijn. “Is dat allemaal zo vreselijk?” Rafael van der Vaart vindt het ‘lief’ dat Jans het voor Heitinga opneemt, maar volgens hem gaat het al jaren op deze manier in de voetballerij. “Ik ben het met Marcel eens, het hoort bij je vak.”

Een dag na de tirade van Jans sloot Bosz zich bij deze woorden aan. “Ik vind dit belachelijk, zeker uit de mond van Peter Bosz”, stelt Van Roosmalen weer. “Ik heb hem meegemaakt als trainer van Vitesse, die wilde niet eens met journalisten praten die geen verstand van voetbal hadden. Het is eerder andersom: trainers schelden journalisten regelmatig uit. Dat is begonnen met Louis van Gaal, toen nam Aad de Mos het over, allemaal. Als je een stomme vraag stelde, werd je voor lul gezet. Nu zijn zij ineens het slachtoffer.”

'Trainers verdienen veel, dus mogen kritisch worden behandeld'

Van der Vaart vindt ook dat het argument van Bosz – dat het feit dat trainers veel geld verdienen niet uitmaakt – niet relevant is. “Hij tekent voor drie jaar bij Dortmund, wordt ontslagen na zes maanden en krijgt gewoon 2,5 jaar doorbetaald. Dat is lekker.” Sjoerd van Ramshorst kan zich wel voorstellen dat Bosz zegt dat geld niet alles goedmaakt. “Maar het is toch een geweldige job?”, vraagt Van der Vaart zich af. Daar is Arno Vermeulen het wel mee eens. “Een toptrainer in Nederland verdient in een seizoen, ook als je ontslagen wordt, hetzelfde als iemand met een modaal salaris in dertig jaar. Dat betekent niet dat je iemand als een hond mag behandelen, maar dat gebeurt ook helemaal niet. Maar je mag hem wel kritisch behandelen.”

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ueda Feyenoord

Zwak Feyenoord verliest en loopt grote schade op in strijd om landstitel

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
GAEFEY

Teruglezen | Feyenoord onderuit bij Go Ahead Eagles, PSV wint met 1-5 van AZ

  • Gisteren, 20:14
  • Gisteren, 20:14
Sjoerd van Ramshorst

Theo Janssen stelt Alex Pastoor voor als nieuwe trainer Ajax

  • Gisteren, 20:03
  • Gisteren, 20:03
1 3 reacties
Reageren
3 reacties
21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb het niet zo op Bosz ondanks dat hij heel graag ooit trainer van Feyenoord wilt worden zie ik hem als een Temu versie van Slot. Doet het prima bij PSV maar het beleid is daar jaren ook goed en het loopt nog 1-2 jaar voor op Feyenoord. Volgend seizoen zullen beide clubs weer in de CL acteren en de verschillen worden steeds kleiner. Ron Jans probeert vaak leuk te doen maar zit ook vaak bij een stabiele subtopper en dan is het altijd wel leuk voetballen tegen een zwalkend Ajax.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Trainers moeten niet over andere trainers zeuren als ze ontslagen worden. Er zijn altijd tig redenen waarom trainers worden ontslagen.

Arena
1.412 Reacties
91 Dagen lid
3.227 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bosz, die zeker, maar ook Ron Jans vertegenwoordigen momenteel het trainerschap in Nederland, dus hun mening doet er wel degelijk toe. Waar Ron Jans al jaren geldt als een respectabele welgemanierde vakman die, weliswaar een wat lager, maar steeds constant niveau heeft gehouden en Bosz er sowieso om bekend staat dat hij een prima Eredivisie trainer is, moeten we niet één of andere vage columnist op laten draven om daar zijn zegje over te doen. Die man heeft met het hele voetbal totaal niks te maken. We kunnen heel makkelijk tientallen mensen laten opdraven die wél het nut en belang van de commentaren van Bosz en Jans inzien, dus dit bericht kunnen we best met een dikke korrel zout nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb het niet zo op Bosz ondanks dat hij heel graag ooit trainer van Feyenoord wilt worden zie ik hem als een Temu versie van Slot. Doet het prima bij PSV maar het beleid is daar jaren ook goed en het loopt nog 1-2 jaar voor op Feyenoord. Volgend seizoen zullen beide clubs weer in de CL acteren en de verschillen worden steeds kleiner. Ron Jans probeert vaak leuk te doen maar zit ook vaak bij een stabiele subtopper en dan is het altijd wel leuk voetballen tegen een zwalkend Ajax.

ERIMIR
3.960 Reacties
490 Dagen lid
38.413 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Trainers moeten niet over andere trainers zeuren als ze ontslagen worden. Er zijn altijd tig redenen waarom trainers worden ontslagen.

Arena
1.412 Reacties
91 Dagen lid
3.227 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Bosz, die zeker, maar ook Ron Jans vertegenwoordigen momenteel het trainerschap in Nederland, dus hun mening doet er wel degelijk toe. Waar Ron Jans al jaren geldt als een respectabele welgemanierde vakman die, weliswaar een wat lager, maar steeds constant niveau heeft gehouden en Bosz er sowieso om bekend staat dat hij een prima Eredivisie trainer is, moeten we niet één of andere vage columnist op laten draven om daar zijn zegje over te doen. Die man heeft met het hele voetbal totaal niks te maken. We kunnen heel makkelijk tientallen mensen laten opdraven die wél het nut en belang van de commentaren van Bosz en Jans inzien, dus dit bericht kunnen we best met een dikke korrel zout nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel