Peter Bosz heeft op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tussen AZ en PSV uitgehaald naar de Nederlandse pers. Volgens de trainer van de Eindhovenaren is het ‘respectloos’ hoe veel journalisten zijn omgesprongen met John Heitinga, die donderdag werd ontslagen bij Ajax.

Heitinga werd donderdag door Ajax op non-actief gezet, nadat hij wekenlang onder vuur lag. Kort nadat het nieuws naar buiten kwam, reageerden enkele andere (oud-)Eredivisie-trainers zich uit over de situatie. Zo gaf Robin van Persie aan het ‘nooit leuk’ te vinden als een collega-trainer wordt ontslagen en noemt Francesco Farioli, die met FC Porto in Utrecht was voor een Europa League-duel, het ‘verdrietig en teleurstellend’. Ron Jans nam het op voor Heitinga en is boos om de manier waarop mensen met trainers omgaan. “En dan heb ik het nog niet over de pers”, liet de trainer van FC Utrecht weten.

Bosz sluit zich vrijdag aan bij het sentiment van zijn collega. “Wat John allemaal over zich heeft gehad…”, begint de trainer van PSV op zijn persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Ik heb niet zo veel probleem met een mening, maar die kun je respectvol overbrengen, of op de man spelen.” De oefenmeester vindt dat de pers een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. “De manier waarop dat door de media verwoord wordt, wordt ook door de supporters meegenomen. Daar ligt een taak voor jullie.”

Bosz benadrukt dat de media wat hem betreft niet met ‘fluwelen handschoenen’ hoeft te werken. “Maar de manier waarop op de man gespeeld wordt... De vraag: ‘denk je dat je morgen nog trainer bent?’, vind ik respectloos”, foetert hij. “Omdat je weet dat daar geen normaal antwoord gegeven op kan worden, dus waarom vraag je het dan?” De PSV-trainer begrijpt dat de situatie waarin Ajax zich bevindt, lastig is. “Ajax is een absolute topclub en hoort in de top te spelen, dus wat er nu gebeurt is niet fijn voor iedereen die van de club houdt, maar het gebeurt. Om het dan op één man te richten…”