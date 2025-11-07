Robin van Persie vindt het jammer dat John Heitinga is ontslagen als trainer van Ajax. Volgens de trainer van Feyenoord is het 'nooit leuk' als een collega wordt ontslagen.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. De 41-jarige trainer werd afgelopen zomer aangesteld als eindverantwoordelijke van Ajax, met een contract tot medio 2027. Heitinga kreeg Ajax alleen nooit op de rit en speelde liefst vijfmaal gelijk in elf Eredivisiewedstrijden, waardoor de achterstand op de koplopers Feyenoord en PSV al acht punten is. Daarnaast ging Ajax in de Champions League viermaal kansloos onderuit waardoor de ploeg nog puntloos is.

Heitinga stond al langer flink onder druk bij Ajax, maar de nederlaag in eigen huis tegen Galatasaray (0-3) heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Van Persie betreurt het ontslag van Heitinga bij de Amsterdammers. "Ik heb het voorbij zien komen”, aldus de oefenmeester na de Europa League-nederlaag van Feyenoord tegen VfB Stuttgart (2-0) tegenover Ziggo Sport. "Dat is altijd vervelend, het is nooit leuk als een collega wordt ontslagen.”

Of het ontslag van Heitinga terecht is, daar kan Van Persie niet over oordelen. "Het gaat er ook niet om wat ik ervan vind. Ik ben met Feyenoord bezig. Maar het is vervelend voor iedere trainer als je dit moet meemaken. Als je al wat langer in het vak zit, zal het je vroeg of laat overkomen. Maar leuk is anders", besluit hij.