Live voetbal

Van Persie reageert op ontslag Heitinga: 'Nooit leuk als een collega wordt ontslagen'

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
7 november 2025, 09:39

Robin van Persie vindt het jammer dat John Heitinga is ontslagen als trainer van Ajax. Volgens de trainer van Feyenoord is het 'nooit leuk' als een collega wordt ontslagen.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. De 41-jarige trainer werd afgelopen zomer aangesteld als eindverantwoordelijke van Ajax, met een contract tot medio 2027. Heitinga kreeg Ajax alleen nooit op de rit en speelde liefst vijfmaal gelijk in elf Eredivisiewedstrijden, waardoor de achterstand op de koplopers Feyenoord en PSV al acht punten is. Daarnaast ging Ajax in de Champions League viermaal kansloos onderuit waardoor de ploeg nog puntloos is.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga stond al langer flink onder druk bij Ajax, maar de nederlaag in eigen huis tegen Galatasaray (0-3) heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Van Persie betreurt het ontslag van Heitinga bij de Amsterdammers. "Ik heb het voorbij zien komen”, aldus de oefenmeester na de Europa League-nederlaag van Feyenoord tegen VfB Stuttgart (2-0) tegenover Ziggo Sport. "Dat is altijd vervelend, het is nooit leuk als een collega wordt ontslagen.”

Of het ontslag van Heitinga terecht is, daar kan Van Persie niet over oordelen. "Het gaat er ook niet om wat ik ervan vind. Ik ben met Feyenoord bezig. Maar het is vervelend voor iedere trainer als je dit moet meemaken. Als je al wat langer in het vak zit, zal het je vroeg of laat overkomen. Maar leuk is anders", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Youri Mulder vindt dat Robin van Persie vaker had moeten wisselen tegen Stuttgart

  • Gisteren, 23:52
  • Gisteren, 23:52
Horatiu Fesnic en Anis Hadj Moussa

Ongewoon veel overtredingen bij Stuttgart - Feyenoord: sinds 2018 niet meer voorgekomen in Europa

  • Gisteren, 23:28
  • Gisteren, 23:28
Stuttgart - Feyenoord René van der Gijp

Van der Gijp komt met sombere boodschap voor Ajax: ‘Heb je Feyenoord net zien spelen?

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
21
42 Reacties
0 Dagen lid
44 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie is gewoon een keurige man en een trainer die zich in korte tijd stormachtig heeft ontwikkeld, en dat proces is nog steeds gaande. Je ziet duidelijk een stijgende lijn, zowel in houding als in visie. Wat hier in sommige reacties over hem wordt geschreven, valt onder pure stemmingmakerij en grenst aan smaad, laster, karaktermoord, digitale opruiing en mogelijk zelfs collectieve reputatieschade.

Arena
1.316 Reacties
88 Dagen lid
2.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie vliegt er net zo goed uit als het tegen gaat zitten. Dus sja.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
42 Reacties
0 Dagen lid
44 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie is gewoon een keurige man en een trainer die zich in korte tijd stormachtig heeft ontwikkeld, en dat proces is nog steeds gaande. Je ziet duidelijk een stijgende lijn, zowel in houding als in visie. Wat hier in sommige reacties over hem wordt geschreven, valt onder pure stemmingmakerij en grenst aan smaad, laster, karaktermoord, digitale opruiing en mogelijk zelfs collectieve reputatieschade.

Arena
1.316 Reacties
88 Dagen lid
2.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Persie vliegt er net zo goed uit als het tegen gaat zitten. Dus sja.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel