Erik ten Hag moet niet instappen bij Ajax op dit moment. Dat concluderen René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside. Volgens de analisten is het huidige elftal van de Amsterdammers nog geen schim van wat hij in zijn eerste periode tot zijn beschikking had.

Ajax nam donderdagmiddag afscheid van trainer John Heitinga, die de voorbije weken al onder flinke hoogspanning stond in Amsterdam. De 41-jarige trainer kreeg de boel niet op de rit en speelde in elf wedstrijden liefst vijfmaal gelijk. Ajax had daardoor al een achterstand van acht punten op koplopers Feyenoord en PSV. Ook in de Champions League ging het niet van harte met vier kansloze nederlagen in vier wedstrijden. Uiteindelijk is de nederlaag tegen Galatasaray (0-3) Heitinga fataal geworden.

Artikel gaat verder onder video

Nu wordt Ajax al een tijdje in verband gebracht met een terugkeer van Erik ten Hag. Zo wist het Algemeen Dagblad donderdagochtend al te melden dat technisch directeur Alex Kroes een kop koffie had gedronken met de voormalig Ajax-trainer. Zelf stelde de directeur dat dit gesprek met Ten Hag weinig omhanden had. Na het ontslag van Heitinga bevestigde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de gesprekken tussen Ten Hag en Ajax gaande zijn.

'Ten Hag moet wel heel erg van Ajax houden om nu in te stappen'

Bij Vandaag Inside komt de mogelijke terugkeer van de 55-jarige trainer bij Ajax ter sprake. "Die moet wel heel erg van die club houden, wil je er nu instappen", begint Van der Gijp. Het Ajax-elftal is echt nog geen tien procent van het elftal dat hij had. Je moet helemaal opnieuw gaan beginnen Dat kan alleen maar als je van die club houdt, anders doe je het niet." Johan Derksen haakt daar vervolgens op in. "Als je je volle verstand gebruikt, doe je het ook niet."

Derksen haalt daarna ook nog aan dat Ajax eind september al De Graafschap-assistent Thomas Duivenvoorden wilde toevoegen aan de technische staf. Hij besloot De Superboeren trouw te blijven, waardoor Ajax het met Fred Grim intern oploste. "Zo'n jongen zal best talent hebben, ik ken die jongen niet, maar die komt van een amateurclub, en dan ziet Ajax hem als 'de redder', met twee lichtgewichten die er al zitten", aldus Derksen over Duivenvoorden. "Vervolgens voegen ze die oude keeper toe (Grim, red.). Het is lachwekkend."

VIDEO - René van der Gijp geeft mening over de mogelijke terugkeer van Erik ten Hag bij Ajax