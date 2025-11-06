Live voetbal 19

Fabrizio Romano bevestigt: Ajax heeft Erik ten Hag benaderd voor terugkeer

Bayer Leverkusen-trainer Erik ten Hag
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
6 november 2025, 17:05

Ajax heeft de clubloze Erik ten Hag officieel benaderd voor een terugkeer. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. Volgens de Italiaan zijn de gesprekken gaande, maar heeft de Haaksbergenaar de knoop nog niet doorgehakt.

Donderdagochtend meldde het Algemeen Dagblad dat Kroes eerder deze week in zijn woning ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Ten Hag. De Telegraaf voegde daar later aan toe dat ook diens zaakwaarnemer, Kees Vos van SEG, daarbij aanwezig was. Bronnen rondom de trainer melden aan ESPN dat het daar vooral ging over de interesse van Wolverhampton Wanderers, waar Ten Hag in beeld is om Vítor Pereira op te volgen. Een stap naar de Engelse hekkensluiter lijkt er niet van te gaan komen, aangezien de oefenmeester na zijn razendsnelle vertrek bij Bayer Leverkusen ‘uiterst zorgvuldig’ is in het uitzoeken van zijn nieuwe club.

Artikel gaat verder onder video

Enkele minuten na het ontslag van trainer John Heitinga komt Romano met het bericht naar buiten dat Ajax Ten Hag officieel heeft benaderd. De Twentse oefenmeester was vanaf eind december 2018 en 2022 ook al werkzaam bij de Amsterdamse club en boekte diverse grote successen. In het seizoen 2018-2019 werd de halve finale van de Champions League behaald en daarnaast werd Ten Hag driemaal kampioen.

"De gesprekken zijn gaande", aldus Romano, die weet dat Ten Hag nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De 55-jarige oefenmeester is clubloos nadat hij op 1 september al na drie wedstrijden ontslagen werd bij Bayer Leverkusen. Sindsdien zit Ten Hag zonder club. Eerder deze week werd bekend dat Ten Hag ook in beeld is bij Wolverhampton Wanderers, maar die gesprekken krijgen geen vervolg.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

  • Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
0 6 reacties
Reageren
6 reacties
Arena
1.287 Reacties
87 Dagen lid
2.949 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Best begrijpelijk dat Ajax in eerste instantie bij ten Hag uitkomt. Ik heb er zelf niet veel geloof in dat hij het gaat doen, maar ik zou het wel heel gunstig vinden voor de club.

De kikker
181 Reacties
938 Dagen lid
250 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena ik denk dat er heel weinig zijn die op dit moment willen instappen.

Vrij Dag
143 Reacties
536 Dagen lid
222 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan Ajax hem betalen? Of krijgen we een lange shut down. ...tot januari? Wat ik sneu vind is dat Az en Feyenoord vanavond ook ballen maar er wordt.geen aandacht aan ze besteed. Utrecht en Eagles ook, dat weet ik, maar dit zijn nieuwkomers, terwijl die andere 2 gevestigde cubs zijn

21
13 Reacties
0 Dagen lid
21 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop dat dit doorgaat.. maar ten Hag weet zijn reputatie die hij nu nog een beetje heeft van zijn vorige periode bij Ajax kan in 1 keer weggeveegd worden. Zou het wel leuk vinden.. een mislukte trainer bij een mislukte club. Overigens doet zijn opvolger bij United het wel uitstekend, nadat ie eerst flink moest puin ruimen.

Veluwe
13 Reacties
15 Dagen lid
24 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wanneer mag Ten Hag dan weer aan het werk zonder dat zijn afkoopsom van Bayer Leverkusen in gevaar komt?

Vriendje Stokvis
1.469 Reacties
413 Dagen lid
8.144 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we hopen dat Ten Hag de nieuwe trainer word.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.287 Reacties
87 Dagen lid
2.949 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Best begrijpelijk dat Ajax in eerste instantie bij ten Hag uitkomt. Ik heb er zelf niet veel geloof in dat hij het gaat doen, maar ik zou het wel heel gunstig vinden voor de club.

De kikker
181 Reacties
938 Dagen lid
250 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena ik denk dat er heel weinig zijn die op dit moment willen instappen.

Vrij Dag
143 Reacties
536 Dagen lid
222 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan Ajax hem betalen? Of krijgen we een lange shut down. ...tot januari? Wat ik sneu vind is dat Az en Feyenoord vanavond ook ballen maar er wordt.geen aandacht aan ze besteed. Utrecht en Eagles ook, dat weet ik, maar dit zijn nieuwkomers, terwijl die andere 2 gevestigde cubs zijn

21
13 Reacties
0 Dagen lid
21 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop dat dit doorgaat.. maar ten Hag weet zijn reputatie die hij nu nog een beetje heeft van zijn vorige periode bij Ajax kan in 1 keer weggeveegd worden. Zou het wel leuk vinden.. een mislukte trainer bij een mislukte club. Overigens doet zijn opvolger bij United het wel uitstekend, nadat ie eerst flink moest puin ruimen.

Veluwe
13 Reacties
15 Dagen lid
24 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wanneer mag Ten Hag dan weer aan het werk zonder dat zijn afkoopsom van Bayer Leverkusen in gevaar komt?

Vriendje Stokvis
1.469 Reacties
413 Dagen lid
8.144 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we hopen dat Ten Hag de nieuwe trainer word.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel