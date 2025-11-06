Ajax heeft de clubloze Erik ten Hag officieel benaderd voor een terugkeer. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. Volgens de Italiaan zijn de gesprekken gaande, maar heeft de Haaksbergenaar de knoop nog niet doorgehakt.

Donderdagochtend meldde het Algemeen Dagblad dat Kroes eerder deze week in zijn woning ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Ten Hag. De Telegraaf voegde daar later aan toe dat ook diens zaakwaarnemer, Kees Vos van SEG, daarbij aanwezig was. Bronnen rondom de trainer melden aan ESPN dat het daar vooral ging over de interesse van Wolverhampton Wanderers, waar Ten Hag in beeld is om Vítor Pereira op te volgen. Een stap naar de Engelse hekkensluiter lijkt er niet van te gaan komen, aangezien de oefenmeester na zijn razendsnelle vertrek bij Bayer Leverkusen ‘uiterst zorgvuldig’ is in het uitzoeken van zijn nieuwe club.

Enkele minuten na het ontslag van trainer John Heitinga komt Romano met het bericht naar buiten dat Ajax Ten Hag officieel heeft benaderd. De Twentse oefenmeester was vanaf eind december 2018 en 2022 ook al werkzaam bij de Amsterdamse club en boekte diverse grote successen. In het seizoen 2018-2019 werd de halve finale van de Champions League behaald en daarnaast werd Ten Hag driemaal kampioen.

"De gesprekken zijn gaande", aldus Romano, die weet dat Ten Hag nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De 55-jarige oefenmeester is clubloos nadat hij op 1 september al na drie wedstrijden ontslagen werd bij Bayer Leverkusen. Sindsdien zit Ten Hag zonder club. Eerder deze week werd bekend dat Ten Hag ook in beeld is bij Wolverhampton Wanderers, maar die gesprekken krijgen geen vervolg.