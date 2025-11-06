Live voetbal 1

Spaan spreekt schande van moment met Gaaei, Weghorst en Bounida bij een vrije trap

Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Maurice Mazenier
6 november 2025

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor het feit dat Wout Weghorst en Anton Gaaei de ingevallen Rayane Bounida wegstuurden bij een vrije trap. De columnist stelt dat beide spelers de schoenen van het Ajax-talent niet mogen poetsen als het om vrije trappen gaat.

Ajax leed woensdagavond in de Champions League uiteindelijk een kansloze 0-3 nederlaag tegen Galatasaray, mede doordat de bezoekers twee strafschoppen kregen. De ploeg van trainer John Heitinga speelde een aardige eerste helft, waarin het zelfs mogelijkheden kreeg om te scoren maar ging met een 0-0 tussenstand de rust in. In de tweede helft moest de thuisploeg toch buigen en liep Cim Bom Bom uit naar een 0-3 overwinning.

"Heitinga dit en Heitinga dat, Ten Hag zus en zo, terwijl deze nederlaag echt ligt aan het niveau van de spitsen. Gala heeft Osimhen, Ajax Weghorst. De een is 75 m waard, de ander? Ajax was niet slordig aan de bal, ze waren niet aan de bal", schrijft Spaan, die Galatasaray-spits Osimhen met een 9 beoordeeld, in Het Parool.

De columnist haalt ook nog een moment uit de 72ste minuut aan, waarbij Bounida werd weggestuurd bij een vrije trap. Spaan spreekt er schande van. "Het schrijnendste moment was toen Weghorst en Gaaei aan Bounida lieten weten dat hij moest opzouten bij een vrije trap. Het was alsof Suurbier een vrije trap opeiste, terwijl Keizer naast hem stond", vervolgt hij.

"De kleedkamer van Ajax behelst dus een groot probleem: anciënniteit maakt er de dienst uit, talent wordt weggewuifd. Weghorst en Gaaei mogen de schoenen van Bounida niet eens poetsen als het om vrije trappen gaat. Vergeet dit seizoen. Ga verder met Gloukh, Baas, Bounida, Alders, Mokio en Regeer als kern. Abdallah, Ünüvar, Jetten en Bouwman als instromers. Klaassen houden. Karouani kopen", adviseert Spaan Ajax tot slot.

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

Reacties

