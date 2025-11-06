De steun voor John Heitinga als trainer van Ajax brokkelt steeds verder af. Na de AFCA Supportersclub hebben ook de F-Side en Ultras Amsterdam zich uitgelaten over de positie van de trainer. Beide supportersverenigingen deelden het statement dat de AFCA Supportersclub na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray deelde op social media.

Heitinga staat al geruime tijd flink onder druk bij Ajax. De Amsterdammers presteren dit seizoen op alle vlakken ronduit wisselvallig. In de Champions League leed Ajax al vier kansloze nederlagen en staat het onderaan in de competitiefase. Ook in de Eredivisie wil het maar niet vlotten voor de recordkampioen. Ajax hoopte de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven afgelopen weekend tegen sc Heerenveen, maar kwam niet verder teleurstellende 1-1. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

De 0-3 nederlaag tegen Galatasaray was voor de AFCA Supportersclub de welkende druppel die de emmer deed overlopen. In een statement dat gedeeld werd op social media concludeert de supportersvereniging dat Heitinga niet de juiste trainer is voor Ajax 1. "Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring", klonk het.

Op het Instagramaccount van de F-Side wordt inmiddels verwezen naar het statement van de AFCA Supportersclub, waarin geroepen wordt om het ontslag van Heitinga. De Ultras Amsterdam, de andere kern van de club uit de hoofdstad, heeft hetzelfde gedaan. Daarmee lijkt dus ook de harde kern inmiddels aan te dringen op een ontslag van de 41-jarige oefenmeester. Tot dusver hielden de F-Side en de Ultras Amsterdam zich nog stil over de toekomst van Heitinga.