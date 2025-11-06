Live voetbal

Heitinga kan na aanstelling Ten Hag verder in 'John de Wolf-rol' bij Ajax

6 november 2025, 11:47

Een ontslag als hoofdtrainer van Ajax betekent niet dat John Heitinga definitief moet vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, zo meldt De Telegraaf. Intern wordt namelijk besproken om hem in een ‘John de Wolf-rol’ assistent te maken.

De positie van Heitinga bij Ajax wankelt. De voormalig verdediger werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli, maar zijn eerste maanden in Amsterdam zijn absoluut niet goed. In de Eredivisie staat Ajax na elf duels vierde met een achterstand van acht punten op koplopers Feyenoord en PSV. In de Champions League gaat het ronduit slecht. Na nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) ging Ajax woensdag in eigen huis hard onderuit tegen Galatasaray (0-3), waardoor de ploeg van Heitinga kansloos laatste staat.

Het Algemeen Dagblad onthulde donderdagochtend dat Alex Kroes deze week ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Erik ten Hag. De Telegraaf voegt daaraan toe dat ook zaakwaarnemer Kees Vos bij het gesprek aanwezig was. Bronnen rondom Kroes beweren echter dat de technisch directeur bijna maandelijks zo’n koffieafspraak heeft. De krant wil echter niet van toeval spreken. “Het zou naïef zijn te denken dat een technisch directeur geen rekening houdt met alle scenario’s en geen mogelijke opvolgers benadert voor het geval dat Heitinga echt verzuipt.”

Een ontslag wordt door De Telegraaf omschreven als ‘een ramp voor de prille carrière’ van Heitinga. Binnen Ajax hoopt men dan ook tot een oplossing te komen, mocht Ten Hag bereid zijn om in te stappen. “Intern klinken geluiden om Heitinga in een John de Wolf-rol bij Feyenoord assistent te maken bij Ajax.” De Wolf geldt sinds 2019 als ‘cultuurbewaker’ in de technische staf van Feyenoord. Of Heitinga dat ook ziet zitten, gezien zijn ambities als hoofdtrainer, trekt de krant in twijfel. “Eerst zal hij zondag in Utrecht, roeiend met de riemen die hij heeft, proberen met droge voeten de interlandperiode te bereiken.”

Heitinga weigert zelf op te stappen

Ook na de oorwassing tegen Galatasaray blijft Heitinga strijdbaar. “Ik zal nooit zelf vertrekken”, maakte de trainer duidelijk, waarmee hij de bal bij de clubleiding legt. “Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax.”

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

bassiebaby
2 Reacties
611 Dagen lid
2 Likes
bassiebaby
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

droge voeten? hij zit al tot z'n lippen in het water!

0laf
960 Reacties
1.136 Dagen lid
5.347 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker, Heitinga, Keizer en ten Hag. Nog een ontslagen trainer erbij en ze kunnen klaverjassen. De rest van de staf is met Grim in goede handen.

Arena
1.272 Reacties
87 Dagen lid
2.887 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

John de Wolf is met zijn "cultuurbewaker" rol niet serieus te nemen. Het is een gecreëerde rol omdat ie goed ligt bij de achterban, verder niks. Het is inhoudsloze nonsens. Als ze Heitinga bij de club willen houden, prima, hij is een kind van de club, maar geef hem dan in vredesnaam geen onzinrol. Voor mijn part zet je hem bij de jeugd om wat te coachen of weet ik wat, maar niet van die onzin aub. Dat doen ze in Rotterdam maar.

descheids
567 Reacties
49 Dagen lid
826 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oftewel de onzichtbare cultuurbewaker rol. Is John de Wolf sinds Priske al gesignaleerd?

21
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Cultuurbewaker dat past inderdaad beter bij Sjonnie.. Sjonnie kijk eens dom? Ho maar. Past precies in het plaatje van wat er gemiddeld op de tribune zit. In de zomer allemaal op teamuitje naar Mykonos? Walgelijk trouwens hoe Sjonnie hier aan de kant word geschoven maar hij is in ieder geval wel gewend om zich nederig op te stellen. Toch Gordon?

dilima1966
2.736 Reacties
878 Dagen lid
15.591 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk zelf niet dat heitinga er voor weg gelegd is om bij een top club als hoofdtrainer verantwoordelijke kan zijn als assistent misschien maar dan wel zonder keizer Peereboom er bij ik had liever bogarde er weer bij gehad die kon de verdediging dan voor ze rekening nemen en afscheid nemen van kroes

CG
2.592 Reacties
835 Dagen lid
13.350 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heijtinga een zéér goede topfunctie geven bij de jeugd, iets wat hij dan niet weigeren kan !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

