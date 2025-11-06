Een ontslag als hoofdtrainer van Ajax betekent niet dat John Heitinga definitief moet vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, zo meldt De Telegraaf. Intern wordt namelijk besproken om hem in een ‘John de Wolf-rol’ assistent te maken.

De positie van Heitinga bij Ajax wankelt. De voormalig verdediger werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli, maar zijn eerste maanden in Amsterdam zijn absoluut niet goed. In de Eredivisie staat Ajax na elf duels vierde met een achterstand van acht punten op koplopers Feyenoord en PSV. In de Champions League gaat het ronduit slecht. Na nederlagen tegen Internazionale (0-2), Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) ging Ajax woensdag in eigen huis hard onderuit tegen Galatasaray (0-3), waardoor de ploeg van Heitinga kansloos laatste staat.

Het Algemeen Dagblad onthulde donderdagochtend dat Alex Kroes deze week ‘uitgebreid’ heeft gesproken met Erik ten Hag. De Telegraaf voegt daaraan toe dat ook zaakwaarnemer Kees Vos bij het gesprek aanwezig was. Bronnen rondom Kroes beweren echter dat de technisch directeur bijna maandelijks zo’n koffieafspraak heeft. De krant wil echter niet van toeval spreken. “Het zou naïef zijn te denken dat een technisch directeur geen rekening houdt met alle scenario’s en geen mogelijke opvolgers benadert voor het geval dat Heitinga echt verzuipt.”

Een ontslag wordt door De Telegraaf omschreven als ‘een ramp voor de prille carrière’ van Heitinga. Binnen Ajax hoopt men dan ook tot een oplossing te komen, mocht Ten Hag bereid zijn om in te stappen. “Intern klinken geluiden om Heitinga in een John de Wolf-rol bij Feyenoord assistent te maken bij Ajax.” De Wolf geldt sinds 2019 als ‘cultuurbewaker’ in de technische staf van Feyenoord. Of Heitinga dat ook ziet zitten, gezien zijn ambities als hoofdtrainer, trekt de krant in twijfel. “Eerst zal hij zondag in Utrecht, roeiend met de riemen die hij heeft, proberen met droge voeten de interlandperiode te bereiken.”

Heitinga weigert zelf op te stappen

Ook na de oorwassing tegen Galatasaray blijft Heitinga strijdbaar. “Ik zal nooit zelf vertrekken”, maakte de trainer duidelijk, waarmee hij de bal bij de clubleiding legt. “Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax.”