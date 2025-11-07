Live voetbal

Driessen keihard: 'Heitinga heeft te weinig zelfreflectie'

John Heitinga
7 november 2025, 08:23   Bijgewerkt: 09:15

John Heitinga heeft te weinig zelfreflectie. Dat concludeert Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De 41-jarige oefenmeester werd donderdagmiddag op straat gezet als trainer van Ajax, maar als het aan de journalist ligt dan had Heitinga de eer aan zichzelf gehouden.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. Het contract van Heitinga liep nog door tot de zomer van 2027, maar wordt dus per direct beëindigd. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd zullen de honneurs waargenomen worden door Fred Grim. De zestigjarige trainer werd begin oktober toegevoegd aan de technische staf van de Amsterdammers.

"Heitinga is een aardige, toegankelijke man van 41 jaar met te weinig zelfreflectie", aldus Driessen. " Waar je het ontslag – alleen het moment wanneer was de vraag – van mijlenver zag aankomen, liep hij na de zoveelste zeperd dit seizoen thuis tegen Galatasaray heel stoer: Ik zal nooit zelf vertrekken. Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax.”

"Dit was nu net het probleem van Heitinga", gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. "Als hij zo begaan was met Ajax en niet met zijn status als hoofdtrainer van Ajax, had hij de eer aan zichzelf gehouden. In het belang van Ajax, wat hij zei altijd voorop te stellen. Wil Heitinga in het topvoetbal actief blijven als trainer dan kan dat als assistent, zoals hij een jaar lang prima heeft gefunctioneerd onder Arne Slot bij Liverpool. Ziet hij zichzelf na twee fiasco’s bij Ajax nog steeds als hoofdtrainer, dan wordt dat ergens in de marge."

Driessen concludeert dat het al eerder fout ging voor Ajax en Heitinga

Volgens Driessen ging het bij de aanstelling van Heitinga al fout, aangezien het de bedoeling was dat de oud-verdediger van de club assistent zou worden van Marcel Keizer. "Omdat die weigerde, draaide Kroes de rollen om en ging Keizer Heitinga assisteren. De twee hadden al een verleden als hoofdtrainer van Ajax en voor beiden liep dat niet goed af. Een slecht voorteken", haalt hij aan.

Daarop volgde in de ogen van Driessen ook nog een 'tweede weeffout', toen technisch directeur Alex Kroes Heitinga opzadelde met een selectie die uit balans is: namelijk met vier linksbuitens en zonder een nummer zes. "De technisch directeur liet met Jordan Henderson, Brian Brobbey en Bertrand Traoré specifieke kwaliteiten de deur uit lopen. Tegelijk bleek Kroes aan inkoopzijde niet in staat om voor 50 miljoen euro kwalitatief waardige vervangers van Ajax-niveau te halen.

'In alles wat hij deed bij Ajax acteerde Heitinga de hoofdtrainer'

"Toen moest het seizoen nog beginnen', vervolgt Driessen. "Misschien had Heitinga zich met een topselectie staande kunnen houden als hoofdtrainer. Op de keper beschouwd heeft Heitinga niet het scala aan kwaliteiten noodzakelijk om hoofdtrainer te zijn van een topclub. Hij denkt wellicht van wel, maar in alles wat hij deed bij Ajax acteerde hij de hoofdtrainer", besluit de journalist kritisch.

avatar

Heitinga ging natuurlijk niet uitzichzelf weg. Ajax zal een mooie ontslagvergoeding moeten betalen. Kan Ajax dat zichzelf wel veroorloven?

Kramer
2.540 Reacties
1.137 Dagen lid
18.875 Likes
Kramer
avatar

@21 Pff hoeveel accounts ga je nog maken?

Arena
1.308 Reacties
88 Dagen lid
2.986 Likes
Arena
avatar

Inderdaad. Tijd dat ze die dubbele accountjes weer eens nakijken hier. Volkomen belachelijk.

21
34 Reacties
0 Dagen lid
42 Likes
21
avatar

Wel ontopic blijven jongens! Offtopic: Ik ben hier het tegengeluid.. de afgelopen tijd hebben meerdere mensen zich hier flink misdragen. Ik zal mijn toon minderen zodra diegene zich weten te gedragen. Het blijkt maar weer dat bepaalde types zich hier niet kunnen gedragen.

Kramer
2.540 Reacties
1.137 Dagen lid
18.875 Likes
Kramer
avatar

Driessen moet lekker stoppen, hij is weg.. laat hem nu lekker met rust.

Arena
1.308 Reacties
88 Dagen lid
2.986 Likes
Arena
avatar

Wat Heitinga wel of niet heeft doet niet meer terzake. Sowieso voor Ajax niet. Die moeten door. Maar goed, ik snap het wel want de hele media mikmak moet er nog een week hun zegje over doen.

Allback
1.006 Reacties
1.137 Dagen lid
5.468 Likes
Allback
avatar

In dit geval heeft Driessen natuurlijk helemaal gelijk, Heitinga heeft geen enkele zelfreflectie. Roepen dat je het beste met Ajax voorhebt, maar niet opstappen omdat je de miljoenen wilt aanpakken. Dan heb je niet het beste met Ajax voor. En als hij denkt dat hij recht heeft op een vergoeding voor de puinhoop die hij heeft achtergelaten dan mag je inderdaad naar jezelf kijken.

