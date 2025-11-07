Driessen keihard: 'Heitinga heeft te weinig zelfreflectie'

John Heitinga heeft te weinig zelfreflectie. Dat concludeert Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De 41-jarige oefenmeester werd donderdagmiddag op straat gezet als trainer van Ajax, maar als het aan de journalist ligt dan had Heitinga de eer aan zichzelf gehouden.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. Het contract van Heitinga liep nog door tot de zomer van 2027, maar wordt dus per direct beëindigd. Ajax gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar tot die tijd zullen de honneurs waargenomen worden door Fred Grim. De zestigjarige trainer werd begin oktober toegevoegd aan de technische staf van de Amsterdammers.

"Heitinga is een aardige, toegankelijke man van 41 jaar met te weinig zelfreflectie", aldus Driessen. " Waar je het ontslag – alleen het moment wanneer was de vraag – van mijlenver zag aankomen, liep hij na de zoveelste zeperd dit seizoen thuis tegen Galatasaray heel stoer: Ik zal nooit zelf vertrekken. Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax.”

"Dit was nu net het probleem van Heitinga", gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. "Als hij zo begaan was met Ajax en niet met zijn status als hoofdtrainer van Ajax, had hij de eer aan zichzelf gehouden. In het belang van Ajax, wat hij zei altijd voorop te stellen. Wil Heitinga in het topvoetbal actief blijven als trainer dan kan dat als assistent, zoals hij een jaar lang prima heeft gefunctioneerd onder Arne Slot bij Liverpool. Ziet hij zichzelf na twee fiasco’s bij Ajax nog steeds als hoofdtrainer, dan wordt dat ergens in de marge."

Driessen concludeert dat het al eerder fout ging voor Ajax en Heitinga

Volgens Driessen ging het bij de aanstelling van Heitinga al fout, aangezien het de bedoeling was dat de oud-verdediger van de club assistent zou worden van Marcel Keizer. "Omdat die weigerde, draaide Kroes de rollen om en ging Keizer Heitinga assisteren. De twee hadden al een verleden als hoofdtrainer van Ajax en voor beiden liep dat niet goed af. Een slecht voorteken", haalt hij aan.

Daarop volgde in de ogen van Driessen ook nog een 'tweede weeffout', toen technisch directeur Alex Kroes Heitinga opzadelde met een selectie die uit balans is: namelijk met vier linksbuitens en zonder een nummer zes. "De technisch directeur liet met Jordan Henderson, Brian Brobbey en Bertrand Traoré specifieke kwaliteiten de deur uit lopen. Tegelijk bleek Kroes aan inkoopzijde niet in staat om voor 50 miljoen euro kwalitatief waardige vervangers van Ajax-niveau te halen.

'In alles wat hij deed bij Ajax acteerde Heitinga de hoofdtrainer'

"Toen moest het seizoen nog beginnen', vervolgt Driessen. "Misschien had Heitinga zich met een topselectie staande kunnen houden als hoofdtrainer. Op de keper beschouwd heeft Heitinga niet het scala aan kwaliteiten noodzakelijk om hoofdtrainer te zijn van een topclub. Hij denkt wellicht van wel, maar in alles wat hij deed bij Ajax acteerde hij de hoofdtrainer", besluit de journalist kritisch.