John Heitinga wordt na zijn ontslag bij Ajax donderdag in verband gebracht met een bliksemterugkeer bij Liverpool. De oefenmeester vertrok afgelopen zomer juist bij de Engelse grootmacht voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam.

Ajax maakte donderdag om stipt 16.15 uur het ontslag van Heitinga als hoofdtrainer bekend. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray van woensdagavond werd hem uiteindelijk fataal.

Artikel gaat verder onder video

In de Engelse media wordt uitgebreid bericht over het ontslag van Heitinga. De oud-verdediger was in het verleden als speler actief in Engeland bij Everton en Fulham en werkte vorig seizoen bij Liverpool als assistent van hoofdtrainer Arne Slot.

In de Engelse media wordt de vraag opgeworpen of het ontslag van Heitinga bij Ajax de deur openzet voor een terugkeer bij Liverpool. DaveOCKOP, een van de bekendste fansites van the Reds en met ruim 590.000 volgers een ontzettend invloedrijk fanaccount op X, speculeerde enkele uren vóór het ontslag van Heitinga al over een terugkeer op Anfield: “De voormalig Everton-speler werd gewaardeerd door zowel de spelersgroep als Arne Slot. Met name Slot had toen hij afgelopen zomer vertrok gehoopt op een langer verblijf van Heitinga.”

Een andere fansite, Empire of the Kop (1,9 miljoen volgers op X), betreurt het ontslag van Heitinga bij Ajax: “Het is nooit eenvoudig om één van ons elders te zien worstelen. Het nieuws uit Amsterdam zal velen rond Anfield teleurgesteld achterlaten.”

Empire of the Kop denkt dat het niet ondenkbaar is dat Heitinga terugkeert bij Liverpool. Gewezen wordt op Pepijn Lijnders, die in het verleden het assistentschap bij Liverpool verliet voor het hoofdtrainerschap bij NEC, maar een halfjaar later alweer terugkeerde op Anfield. “Heitinga’s tactisch vernuft, Engelse ervaring en bekendheid met onze stijl maken dat een terugkeer logisch zou zijn voor beide partijen”, klinkt het.