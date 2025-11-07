Live voetbal

Heitinga gelinkt aan terugkeer naar Liverpool: ‘Logisch met zijn tactisch vernuft’

7 november 2025, 06:55

John Heitinga wordt na zijn ontslag bij Ajax donderdag in verband gebracht met een bliksemterugkeer bij Liverpool. De oefenmeester vertrok afgelopen zomer juist bij de Engelse grootmacht voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam.

Ajax maakte donderdag om stipt 16.15 uur het ontslag van Heitinga als hoofdtrainer bekend. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. De 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray van woensdagavond werd hem uiteindelijk fataal.

In de Engelse media wordt uitgebreid bericht over het ontslag van Heitinga. De oud-verdediger was in het verleden als speler actief in Engeland bij Everton en Fulham en werkte vorig seizoen bij Liverpool als assistent van hoofdtrainer Arne Slot.

In de Engelse media wordt de vraag opgeworpen of het ontslag van Heitinga bij Ajax de deur openzet voor een terugkeer bij Liverpool. DaveOCKOP, een van de bekendste fansites van the Reds en met ruim 590.000 volgers een ontzettend invloedrijk fanaccount op X, speculeerde enkele uren vóór het ontslag van Heitinga al over een terugkeer op Anfield: “De voormalig Everton-speler werd gewaardeerd door zowel de spelersgroep als Arne Slot. Met name Slot had toen hij afgelopen zomer vertrok gehoopt op een langer verblijf van Heitinga.”

Een andere fansite, Empire of the Kop (1,9 miljoen volgers op X), betreurt het ontslag van Heitinga bij Ajax: “Het is nooit eenvoudig om één van ons elders te zien worstelen. Het nieuws uit Amsterdam zal velen rond Anfield teleurgesteld achterlaten.”

Empire of the Kop denkt dat het niet ondenkbaar is dat Heitinga terugkeert bij Liverpool. Gewezen wordt op Pepijn Lijnders, die in het verleden het assistentschap bij Liverpool verliet voor het hoofdtrainerschap bij NEC, maar een halfjaar later alweer terugkeerde op Anfield. “Heitinga’s tactisch vernuft, Engelse ervaring en bekendheid met onze stijl maken dat een terugkeer logisch zou zijn voor beide partijen”, klinkt het.

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
143 Reacties
847 Dagen lid
1.373 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tactisch vernuft?! Hahahahahahaha!! Laat niet lachen! We zitten op 1 derde van de competitie en ik heb nog niks van tactiek kunnen bespeuren op het veld of in z'n woord.

ERIMIR
3.891 Reacties
487 Dagen lid
38.238 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Misschien past ie beter bij Liverpool, maar niet als hoofdtrainer bij Ajax.

21
34 Reacties
0 Dagen lid
42 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zoals hierboven wordt geschreven klopt, Heitinga past beter bij Liverpool. Heitinga is gewoon een prima trainer, heeft alleen wel baat bij een goede selectie. Ajax maakt wel vaker fouten om massaal de schuld te geven aan 1 persoon en die vogelvrij te verklaren. Er zijn talloze voorbeelden.. er wordt niet verder gekeken dan het neusje lang is. Forbs lacht zich dood dit seizoen, Heitinga zal straks ook wel weer gelukkig zijn.

GabrielleX01
618 Reacties
1.135 Dagen lid
4.964 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Natuurlijk - en dat weet je natuurlijk als je een beetje hersenen hebt - is het zijn van hoofdtrainer veel anders dan assistent. Totaal niet vergelijkbaar. Over Forbs gesproken, die Ajax haters en bijna elke analyst zei toen ook dat het niks was en ik heb hem vgm in een wedstrijd tegen of Nederland onder 21 of Jong Oranje of weet ik veel gezien en daar bakte hij er ook niks van. Bij Ajax was het niet veel. Misschien dat een andere club met andere speelstyle hem beter ligt. That happens. Over baat bij goede selectie, dit is het probleem. Je moet spelen naar wat de spelers kunnen. En je gaat me echt niet vertellen dat al de spelers van Ajax amateurspelers zijn. Maar als je een spel speelt dat ze eigenlijk niet kunnen, dan maak je daarin gewoon een fout en ben je niet geschikt hoe hard het ook is.

21
34 Reacties
0 Dagen lid
42 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@GabrielleX01 De gemiddelde lengte bij Ajax is 1,55.. Kroes heeft zijn kabouter elftal opgesteld. Gloukh is een momenten voetballer en een heel verveld naar mannetje, niks leuks aan of spontaans, dat was de reden waarom RB Leipzig hem niet wou kopen. Moro dat is niks, komt van een degradant uit Spanje en was lang geblesseerd en geen 1 andere club toonde geen interesse. Itakura blijkt ook geen wonderspeler te zijn en Dolberg is alleen maar geblesseerd. De jeugd bij Ajax is ook schrikbarend, Albers en Bounida zijn 2 lichtgewichten. Ik kan zo niet echt 1 goede speler opnoemen bij Ajax. Moeten we het nog hebben over Rosa, Gaaei, de gepasseerde keeper en Wijndal? Degene die McConnel zijn YouTube filmpjes heeft gemaakt verdiend wel een pluim. Hij schijnt op YouTube er goed uit te zien. Althans dat had ik begrepen toen ie naar Ajax kwam. Ik begrijp Danny Blind steeds meer.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.540 Reacties
1.137 Dagen lid
18.875 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is gewoon een veld trainer, assistent. Maar geen hoofdtrainer, dat zal die zelf nu ook wel inzien.

