John Heitinga was ‘boos’ na zijn ontslag als trainer van Ajax, zo erkent technisch directeur Alex Kroes. Toch was er volgens Kroes geen andere conclusie te trekken: het vertrek van Heitinga was ‘niet meer te vermijden’. Zelf stelde Kroes zijn positie ook ter beschikking, al blijft hij aan tot iemand zijn takenpakket overneemt.

In een video-call met journalisten vertelt Kroes over het slechtnieuwsgesprek met Heitinga. “Hij was zeer teleurgesteld en dat begrijp ik ook. Hij was boos. Je kunt er allerlei woorden opplakken. Of hij het me kwalijk neemt? Dat moet je hem vragen”, citeert De Telegraaf. Volgens ingewijden stonden Kroes en algemeen directeur Menno Geelen het langst achter de trainer. “Je kunt niet zeggen dat wij hem niet hebben gesteund. Maar het ontslag was nu niet meer te vermijden.”

Dat de fanatieke fans van Ajax donderdag opriepen tot het ontslag van Heitinga, heeft Kroes meegekregen. “Dat staat er los van. Het zijn onze bevindingen. Het was een optelsom van het geheel. We hebben donderdagochtend met de voltallige directie een meeting gehad over de situatie waarin we zaten. Helaas was het nu toch het moment om met John en Marcel Keizer te breken. Het was uiteindelijk een unaniem besluit van rvc en directie, inclusief mijzelf dus.”

Kroes geeft toe: 'Er speelt meer'

In hetzelfde gesprek liet Kroes weten zijn eigen positie ter beschikking te stellen. “Waarom? Omdat ik me verantwoordelijk voel. Met dat gevoel werd ik die ochtend wakker. Ik stap niet gelijk op, omdat de directie en rvc me – nadat ik mijn hoe’s en waaroms had gegeven – zeiden graag van mijn expertise gebruik te willen blijven maken zolang er geen nieuwe TD is gevonden. Na wat wikken en wegen heb ik daar positief op gereageerd.”

Kroes geeft desondanks toe dat er andere redenen zijn voor de beslissing over zijn eigen positie. Er wordt gefluisterd dat hij ‘door de structuur van Ajax bijna dagelijks tegen muren oploopt’. “Laten we het vandaag bij het ontslag van John houden. Het klopt dat ik mijn positie niet alleen ter beschikking stel uit solidariteit met John of omdat ik me verantwoordelijk voel. Er spelen meer dingen.”

