Alex Kroes heeft toelichting gegeven op het ontslag van John Heitinga en zijn besluit om zijn eigen positie als beschikbaar te stellen bij Ajax. De technisch directeur van Ajax blijft voorlopig aan, op sterk aandringen van de directie en de raad van commissarissen.

De positie van Heitinga hing al langer aan een zijden draadje. Waarom is de knoop nu pas doorgehakt? “Op bepaalde momenten schieten bepaalde gedachten door je hoofd. Je hoopt alleen dat het tij gekeerd kan worden”, zegt Kroes tegen het Algemeen Dagblad. “We hebben John daar alle tijd en ruimte voor willen geven, vanwege de nieuwe selectie ook. Je wil en hoopt dat hij het laat draaien, maar het mocht niet zo zijn. Maar vandaag kwamen we tot de conclusie dat het niet meer kan.” Heitinga was ‘zeer teleurgesteld’, geeft Kroes aan.

De technisch directeur erkent dat het ontslag ook voor hem voelt als een nederlaag. Hij had zijn eigen toekomst openlijk verbonden aan Heitinga. “Ik heb me altijd mede-verantwoordelijk gevoeld. Mijn hoofd stond er ook op.” En dus besloot Kroes om zelf ook op te stappen. Anderen binnen de club gingen daar echter niet direct mee akkoord. “Er ontstond een discussie toen ik uitleg gaf. Ze vroegen me of ze van mijn expertise gebruik konden maken zo lang er geen TD gevonden was. Na wat wikken en wegen heb ik daar bevestigend op gereageerd, ook omdat het een nadrukkelijk verzoek was van de directie én rvc."

Ontmoeting met Erik ten Hag

Kroes wordt uiteraard ook gevraagd naar zijn ontmoeting met Erik ten Hag op maandag. Hij ontving de clubloze trainer in zijn eigen woning in Huizen. Sorteerde Kroes daarmee voor op het vertrek van Heitinga en de mogelijke terugkeer van Ten Hag? “Ik ga niet in op topkandidaten. Ik had een koffie-moment staan met Erik. Dat hebben we gedaan. Dat was niks spannends, al begrijp ik dat het nu extra discussie op doet laaien.”

Kroes ontkent niet dat Ten Hag in beeld is. “Er is altijd wel contact, want je probeert klaar te zijn op het moment dat je een keuze moet maken. Je kunt er alleen pas concreet mee aan de slag als het lot is gevallen. Dat is nu. De zoektocht begint nu echt.” Tot slot laat Kroes weten dat hij onder geen beding zijn contract bij Ajax zal verlengen, ook niet als Ten Hag terugkeert. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af. “Het is voor mij sowieso geen optie meer om te verlengen.”

