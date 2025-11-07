heeft de deur voor een terugkeer bij Ajax op een kiertje gezet. Na afloop van de Champions League-ontmoeting tussen Galatasaray en Ajax in de Johan Cruijff ArenA (0-3) deed de Colombiaanse verdediger een open sollicitatie.

Sánchez maakte in de zomer van 2016 voor 5,5 miljoen euro de overstap van het Colombiaanse Atletico Nacional naar Ajax. In Amsterdam veroverde hij direct de harten van de supporters en ontpopte hij zich tot een vaste waarde. Lang konden de fans niet genieten van meedogenloze verdediger, want al na één seizoen werd Sánchez opgepikt door Tottenham Hotspur. De Londenaren hadden liefst 42 miljoen euro over voor de centrale verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn korte tijd in de hoofdstad, heeft Sánchez een speciale plek in zijn hart voor Ajax. "Ik volg de club altijd”, vertelt hij in gesprek met SoccerNews. “Ajax heeft mij de kans gegeven om de top van het voetbal te bereiken. Het was mijn eerste jaar in Europa. We hebben goede momenten beleefd, de finale van de Europa League gehaald en in de Eredivisie kwamen we één punt tekort voor de titel.”

De mensen uit Nederland tonen mij altijd liefde", gaat Sánchez verder. "Dat neem ik mee in mijn hart. Ik sta ervoor open om dat te ontvangen. Ze vragen altijd: wanneer kom je terug? Ik zeg dan: ‘Waarom niet?’ In het voetbal weet je nooit wat er gebeurt. In het leven moet je openstaan voor dit soort momenten.”

Sánchez opent deur voor Ajax-terugkeer

De inmiddels 29-jarige Sánchez geeft vervolgens te kennen niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Ajax te staan. "Ik sta ervoor open", geeft hij toe. "Mijn focus is nu op Galatasaray, maar in de toekomst weet je het nooit. Die zin gebruik ik vaak. Vandaag de dag ben ik gelukkig in Istanbul met mijn familie en de fans. Maar het zou mooi zijn om nieuwe herinneringen te maken op deze plek die ik goed ken. Ik zal Ajax, de club en de fans altijd dankbaar zijn. De liefde die ze mij hier toonden, vergeet ik nooit.”