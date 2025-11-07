Live voetbal 2

Davinson Sánchez opent deur voor terugkeer bij Ajax

7 november 2025, 14:45

Davinson Sánchez heeft de deur voor een terugkeer bij Ajax op een kiertje gezet. Na afloop van de Champions League-ontmoeting tussen Galatasaray en Ajax in de Johan Cruijff ArenA (0-3) deed de Colombiaanse verdediger een open sollicitatie.

Sánchez maakte in de zomer van 2016 voor 5,5 miljoen euro de overstap van het Colombiaanse Atletico Nacional naar Ajax. In Amsterdam veroverde hij direct de harten van de supporters en ontpopte hij zich tot een vaste waarde. Lang konden de fans niet genieten van meedogenloze verdediger, want al na één seizoen werd Sánchez opgepikt door Tottenham Hotspur. De Londenaren hadden liefst 42 miljoen euro over voor de centrale verdediger.

Ondanks zijn korte tijd in de hoofdstad, heeft Sánchez een speciale plek in zijn hart voor Ajax. "Ik volg de club altijd”, vertelt hij in gesprek met SoccerNews. “Ajax heeft mij de kans gegeven om de top van het voetbal te bereiken. Het was mijn eerste jaar in Europa. We hebben goede momenten beleefd, de finale van de Europa League gehaald en in de Eredivisie kwamen we één punt tekort voor de titel.”

De mensen uit Nederland tonen mij altijd liefde", gaat Sánchez verder. "Dat neem ik mee in mijn hart. Ik sta ervoor open om dat te ontvangen. Ze vragen altijd: wanneer kom je terug? Ik zeg dan: ‘Waarom niet?’ In het voetbal weet je nooit wat er gebeurt. In het leven moet je openstaan voor dit soort momenten.”

Sánchez opent deur voor Ajax-terugkeer

De inmiddels 29-jarige Sánchez geeft vervolgens te kennen niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij Ajax te staan. "Ik sta ervoor open", geeft hij toe. "Mijn focus is nu op Galatasaray, maar in de toekomst weet je het nooit. Die zin gebruik ik vaak. Vandaag de dag ben ik gelukkig in Istanbul met mijn familie en de fans. Maar het zou mooi zijn om nieuwe herinneringen te maken op deze plek die ik goed ken. Ik zal Ajax, de club en de fans altijd dankbaar zijn. De liefde die ze mij hier toonden, vergeet ik nooit.”

HenkDeTank
15 Reacties
1 Dag lid
17 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kunnen ze niet betalen

descheids
596 Reacties
50 Dagen lid
869 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax is geen feijenoord die allemaal spelers uit de gratis grabbelbox moet halen of spelers van Dordrecht op afbetaling moet aflossen. Ajax krijgt natuurlijk iets van 40mln aan CL geld, de penningmeester is nog steeds bezig met tellen. Maar Sanchez is voor nu niet interessant omdat andere posities urgenter zijn om te versterken.

HenkDeTank
15 Reacties
1 Dag lid
17 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

nogmaals: ajax kan hem niet betalen. psv ook niet

21
53 Reacties
1 Dag lid
61 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids de penningmeester moet nog beginnen met tellen want er is nog geen winstpremie bijgekomen.. Doe mij ook maar zo'n gratis grabbelbox met spelers als Ahmedhodzic, Watanabe, Valente of een Bos. Wel ontopic blijven he frustratiebommetje.

dilima1966
2.742 Reacties
879 Dagen lid
15.594 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat heb ik al eerder gezegd Sanchez als ze die terug konden halen gelijk doen

ERIMIR
3.895 Reacties
488 Dagen lid
38.252 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sanches heeft het hart op de juiste plek, wie weet zal hij ooit terugkomen. Zulke spelers moet je altijd blijven koesteren.

dilima1966
2.742 Reacties
879 Dagen lid
15.594 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR het was ner zo super verdediger als jaap stam kunnen ze achter in wel gebruiken bij ajax

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

