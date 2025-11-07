John Heitinga werd donderdag door Ajax op straat gezet. Het nieuws hield de Nederlandse pers in zijn grip, maar ook in het buitenland heeft men het ontslag van de oud-verdediger meegekregen. In België is er zelfs een lied over gemaakt.

Heitinga stond sinds afgelopen zomer voor de groep bij Ajax, toen hij Francesco Farioli opvolgde. De oefenmeester kwam al snel onder vuur te liggen, omdat het spel en de resultaten niet zoals gehoopt waren. Waar de clubleiding van Ajax lang vertrouwen in hem hield, werd donderdag toch besloten om Heitinga op non-actief te zetten. Fred Grim werd per direct aangesteld als interim-trainer.

Het ontslag van Heitinga houdt de Nederlandse pers flink bezig. Zo wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger en de toekomst van Alex Kroes, die zijn functie als technisch directeur beschikbaar heeft gesteld. Ook in het buitenland wordt over het ontslag van Heitinga gesproken, zo blijkt tijdens De 538 Ochtendshow. Nadat er met Sjoerd Mossou over het vertrek van de trainer van Ajax is gesproken, leidt dj Tim Klijn het volgende nummer in. “Groot nieuws in Nederland natuurlijk, het ontslag van John Heitinga. Maar ook in België hebben ze er inmiddels van gehoord. Daar is het zelfs bezongen in een liedje.”

Vervolgens start hij een cover van het nummer Daar Gaat Ze van Clouseau in, maar met een aangepaste tekst. In een Vlaamse tongval valt te horen: “Daar gaat John, die zonder succes weer de club verliet. Daar gaat John, een kind van Ajax maar het lukte niet. Soms winnen, kreeg hij de ArenA in vuur en vlam. Maar nu toch, een gedwongen vertrek uit Amsterdam. En zelfs Weghorst heeft gezegd, Heitinga is rijp voor ontslag. De rvc is in paniek, wie heeft er het nummer van Ten Hag? Het liefst voor zondag.”

Beluister het lied in onderstaande video vanaf 6.00: