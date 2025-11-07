Live voetbal

AFCA Supportersclub wil meer na Heitinga-ontslag: 'Haal Ajax van de beurs af'

AFCA Supportersclub wil meer na Heitinga-ontslag: 'Haal Ajax van de beurs af'
7 november 2025, 11:27

De AFCA Supportersclub is vrijdag andermaal met een statement gekomen. De supportersclub wil dat Ajax van de beurs afgaat. "Haal Ajax van de beurs af", klinkt het. Na de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray kwam de AFCA Supportersclub al met het statement om afscheid te nemen van John Heitinga, waar de clubs daags na de wedstrijd ook gehoor aan gaf.

Het is de laatste weken flink onrustig bij Ajax, waar dit seizoen al meerdere leden van de raad van commissarissen hun plek ter beschikking stelden. Daarnaast was er grote druk op trainer Heitinga, die uiteindelijk dondermiddag om 16.15 uur uit zijn lijden werd verlost bij Ajax. Als klap op de vuurpijl stelde technisch directeur Alex Kroes ook nog zijn positie ter beschikking, maar op aandringen van de overige directieleden en de rvc blijft hij aan vanwege de continuïteit.

Ondanks het ontslag van Heitinga is de AFCA Supportersclub nog niet tevreden en eist het nog meer veranderingen binnen Ajaax. "Haal Ajax van de beurs af", zo kopt de supportersgroepering in een statement. "Het roer moet structureel om bij onze club. Zowel voor de korte als lange termijn. Het plakken van pleisters en leggen van noodverbanden blijkt geen duurzame oplossing te zijn. Na het vertrek van de trainer en een deel van de technische staf zal er voor de korte termijn een oplossing moeten worden gevonden voor de sportieve ineenstorting van ons aller Ajax.

AFCA Supportersclub: beursgang geen succes

"Voor de lange termijn moet de kern van het structurele probleem worden aangepakt. De beursnotering van Ajax is daar een belangrijk onderdeel van", gaat de AFCA Supportersclub verder. De beursgang in 1998 had als doel dat Ajax structureel zou aansluiten bij de nationale en Europese top. "We weten inmiddels waar we 27 jaar na de beursgang staan. Aan de Europese top hebben we nooit permanent aansluiting weten te vinden. Het is nog veel erger; we zijn op dit moment het lachertje van Europa."

"Na de beursgang hebben we geen enkele Europese beker meer gewonnen. Ook in de Nederlandse competitie hebben we heel wat dieptepunten gekend. Er zijn periodes dat we jarenlang geen kampioen zijn geworden. En periodes waarin we regelmatig kampioen werden, maar lang niet altijd op de manier zoals we van Ajax mogen verwachten. Onze jeugdopleiding is van alle kanten voorbij gestreefd en het opzetten van satellietclubs was op z’n zachtst gezegd geen succes."

Beursgang Ajax heeft gezorgd voor bestuurlijke onrust

Volgens de AFCA Supportersclub staat de beursgang van Ajax ook voor bestuurlijke onrust. "Er zijn sinds 1998 tientallen bestuurders gekomen en gegaan", klinkt het. "Bestuurders gingen en gaan regelmatig rollebollend met elkaar over straat. Het blijft een steeds terugkerend probleem, waarbij de geschiedenis zich blijft herhalen en men nooit leert van eerder gemaakte fouten."

Ajax moet weer een voetbalclub worden

Voor de supportersgroep is er dan ook maar één duidelijke conclusie. "De AFCA Supportersclub pleit er voor om naast het opstellen van een Ajax voetbalvisie, te onderzoeken op welke wijze Ajax zo snel mogelijk van de beurs af kan gaan. Deze oproep doen we aan de Raad van Commissarissen, de Ajax-directie en Bestuursraad. Om onze club te redden, moet het roer rigoureus om. Ajax moet weer een voetbalclub worden", klinkt het tot besluit.

descheids
589 Reacties
50 Dagen lid
860 Likes
descheids
Van de beurs af is volgens mij wel een duur grapje. Wie gaat dat betalen? De supportersvereniging?

Arena
1.316 Reacties
88 Dagen lid
2.993 Likes
Arena
Ìk snap de gedachtengang maar ik denk niet dat dit zomaar te realiseren is. Bovendien vraag ik me af of het feit dat je een beursgenoteerd bedrijf bent wel in zo'n grote mate van invloed is op de problemen bij de club. Ik schat het zo in dat dat wel meevalt. Het gaat volgens mij grotendeels om "de poppetjes". Je moet mensen hebben die om de club geven en die de club belangrijker vinden dan zichzelf en hun eigen positie. Het moeten ook mensen zijn die het belang van de club Ajax in Nederland en in Europa zien, en daaraan willen werken.

hunteklaas
48 Reacties
1.175 Dagen lid
400 Likes
hunteklaas
Precies!

Vrij Dag
146 Reacties
536 Dagen lid
222 Likes
Vrij Dag
Nergens voor nodig. Op het ogenblik zijn functies bekend, maar niet de taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen. Nu is het zo dat er mensen zijn die meer bevoegdheden hebben dan verantwoordelijkheid dragen. Dit MOET 1 op 1 zijn. Hoe bestaat het dat je meer bevoegdheden hebt dan verantwoordelijkheid. kan niet en mag niet. Kosten Ajax van de beurs halen, kost niet alleen geld, (het aantal uitstaande aandelen x een bepaalde" prijs). Hopelijk heeft Ajax hetzelfde geintje uitgehaald als de topman van die Franse onderneming die op de Amsterdamse Effectenbeurs , zijn aandelen voor een prikkie kon terugkomen Ik ben de naam van die onderneming even kwijt (concurrent van KPN indertijd). Die topman heet dacht ik Arnault. Maar van de kosten moet je wel een bedrag afhalen en dat is wat het kost om op de beurs genoteerd blijven. Dit kost namelijk ook geld.

Measurement pixel