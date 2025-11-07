De AFCA Supportersclub is vrijdag andermaal met een statement gekomen. De supportersclub wil dat Ajax van de beurs afgaat. "Haal Ajax van de beurs af", klinkt het. Na de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray kwam de AFCA Supportersclub al met het statement om afscheid te nemen van John Heitinga, waar de clubs daags na de wedstrijd ook gehoor aan gaf.

Het is de laatste weken flink onrustig bij Ajax, waar dit seizoen al meerdere leden van de raad van commissarissen hun plek ter beschikking stelden. Daarnaast was er grote druk op trainer Heitinga, die uiteindelijk dondermiddag om 16.15 uur uit zijn lijden werd verlost bij Ajax. Als klap op de vuurpijl stelde technisch directeur Alex Kroes ook nog zijn positie ter beschikking, maar op aandringen van de overige directieleden en de rvc blijft hij aan vanwege de continuïteit.

Ondanks het ontslag van Heitinga is de AFCA Supportersclub nog niet tevreden en eist het nog meer veranderingen binnen Ajaax. "Haal Ajax van de beurs af", zo kopt de supportersgroepering in een statement. "Het roer moet structureel om bij onze club. Zowel voor de korte als lange termijn. Het plakken van pleisters en leggen van noodverbanden blijkt geen duurzame oplossing te zijn. Na het vertrek van de trainer en een deel van de technische staf zal er voor de korte termijn een oplossing moeten worden gevonden voor de sportieve ineenstorting van ons aller Ajax.

AFCA Supportersclub: beursgang geen succes

"Voor de lange termijn moet de kern van het structurele probleem worden aangepakt. De beursnotering van Ajax is daar een belangrijk onderdeel van", gaat de AFCA Supportersclub verder. De beursgang in 1998 had als doel dat Ajax structureel zou aansluiten bij de nationale en Europese top. "We weten inmiddels waar we 27 jaar na de beursgang staan. Aan de Europese top hebben we nooit permanent aansluiting weten te vinden. Het is nog veel erger; we zijn op dit moment het lachertje van Europa."

"Na de beursgang hebben we geen enkele Europese beker meer gewonnen. Ook in de Nederlandse competitie hebben we heel wat dieptepunten gekend. Er zijn periodes dat we jarenlang geen kampioen zijn geworden. En periodes waarin we regelmatig kampioen werden, maar lang niet altijd op de manier zoals we van Ajax mogen verwachten. Onze jeugdopleiding is van alle kanten voorbij gestreefd en het opzetten van satellietclubs was op z’n zachtst gezegd geen succes."

Beursgang Ajax heeft gezorgd voor bestuurlijke onrust

Volgens de AFCA Supportersclub staat de beursgang van Ajax ook voor bestuurlijke onrust. "Er zijn sinds 1998 tientallen bestuurders gekomen en gegaan", klinkt het. "Bestuurders gingen en gaan regelmatig rollebollend met elkaar over straat. Het blijft een steeds terugkerend probleem, waarbij de geschiedenis zich blijft herhalen en men nooit leert van eerder gemaakte fouten."

Ajax moet weer een voetbalclub worden

Voor de supportersgroep is er dan ook maar één duidelijke conclusie. "De AFCA Supportersclub pleit er voor om naast het opstellen van een Ajax voetbalvisie, te onderzoeken op welke wijze Ajax zo snel mogelijk van de beurs af kan gaan. Deze oproep doen we aan de Raad van Commissarissen, de Ajax-directie en Bestuursraad. Om onze club te redden, moet het roer rigoureus om. Ajax moet weer een voetbalclub worden", klinkt het tot besluit.