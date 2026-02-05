Ruud Gullit hoopt dat Robin van Persie nog slaagt als trainer van Feyenoord. Door aanhoudend slechte resultaten staat Van Persie onder druk, ziet Gullit. Zelf was Gullit met weinig succes trainer van Feyenoord in het seizen 2004/05.

“Hij heeft het moeilijk, het loopt niet, de vele blessures werken niet mee en de aandacht voor hem en Feyenoord is extreem”, stelt Gullit in zijn column voor De Telegraaf. “Ron Jans bij FC Utrecht en Melvin Boel bij Go Ahead Eagles zitten in een vergelijkbare situatie, maar daar hoor je veel minder over.”

“Weinig grote spelers hebben het gemaakt als toptrainer en Van Persie is de volgende die het probeert. Na zo’n spelerscarrière weet je dat iedereen meekijkt en dat alles wat je doet onder een vergrootglas ligt”, vervolgt de oud-topvoetballer. “Misschien heeft hij er zelf het minste moeite mee omdat hij het gewend is, maar veel van zijn spelers ondervinden daardoor extra druk.”

Chelsea, Newcastle United en Feyenoord

Gullit zegt dat hij in eenzelfde situatie zat als trainer van Chelsea, Newcastle United en Feyenoord. “Vaak lees of hoor ik dat ik mislukt zou zijn, maar dat is niet het geval. Met Chelsea heb ik de FA Cup gewonnen en met Newcastle United stond ik in de finale. Maar ben ik geslaagd als toptrainer? Nee, dat niet.”

“Achteraf gezien was ik ook niet in de wieg gelegd om toptrainer te worden”, geeft Gullit toe. “Ik ben erin gerold, omdat Chelsea mij na het vertrek van de trainer vroeg om speler-manager te worden. Dat kon ik niet weigeren, maar eigenlijk heb ik het nooit echt leuk gevonden. Maar ik voel niet alsof ik ben mislukt, wel dat ik niet ben geslaagd als toptrainer. Daar zit toch een wereld van verschil tussen.”