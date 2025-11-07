Frits Barend ziet in Joseph Oosting wel een geschikte opvolger van John Heitinga bij Ajax. Dat vertelt het televisie-boegbeeld bij Nieuws van de Dag. Daarnaast oppert Barend de namen van Telstar-trainer Antony Correia, FC Volendam-trainer Rick Kruys en die van Co Adriaanse.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. De 41-jarige trainer werd afgelopen zomer aangesteld als eindverantwoordelijke van Ajax, met een contract tot medio 2027. Heitinga kreeg Ajax alleen nooit op de rit en speelde liefst vijfmaal gelijk in elf Eredivisiewedstrijden, waardoor de achterstand op de koplopers Feyenoord en PSV al acht punten is. Daarnaast ging Ajax in de Champions League viermaal kansloos onderuit waardoor de ploeg nog puntloos is.

"Er is één iemand uit zijn lijden verlost en dat is John Heitinga", steekt Barend van wal bij Nieuws van de Dag. "En het is een ongelofelijke grote fout van de leiding van Ajax geweest om Heitinga, die het heel goed deed als assistent bij Arne Slot, bij Liverpool los te weken. John Heitinga had nog één of twee jaar bij Slot moeten blijven, daarna trainer moeten worden van PEC Zwolle en er langzaam in moeten groeien. Je wist van tevoren dat dit helaas zou mislukken."

Door het ontslag van Heitinga zal Ajax op zoek moeten naar een nieuwe trainer. De topkandidaat lijkt hiervoor Erik ten Hag en volgens Fabrizio Romano is de voormalig Ajax-trainer ook al benaderd door de Amsterdammers. Barend oppert ook nog een viertal opvallende namen. De trainers van Telstar (Anthony Correia, red.) en FC Volendam (Rick Kruys, red.) zijn jonge trainers die waarschijnlijk heel veel krediet krijgen", aldus Barend. "Ik zou het fantastisch vinden als Co Adriaanse het nog een keer zou doen, maar die wil niet meer", doelt hij op de 78-jarige oud-trainer, die van medio 2000 tot eind november 2001 ook al trainer was van de Amsterdammers.

Barend vindt Oosting 'ontzettend goede trainer'

Daarnaast laat Barend de naam van Oosting vallen, die begin dit seizoen ontslagen werd bij FC Twente. "Die deed het hartstikke goed. Dat vond ik een ontzettend leuke en goede trainer. Die had FC Twente nooit moeten ontslaan. Correia is dan van Telstar, maar die heeft wel een ongelofelijk zicht. En ik vind Kruys het bij Volendam ook hartstikke leuk doen", besluit hij.