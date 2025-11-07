Live voetbal

Jans schiet uit zijn slof na ontslag Heitinga: 'Daar moeten jullie een keer mee stoppen'

FC Utrecht-trainer Ron Jans
7 november 2025, 10:21

FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft na afloop van FC Utrecht - FC Porto (1-1) keihard uitgehaald naar de Nederlandse media. De ervaren oefenmeester is van mening dat trainers in het algemeen niet op een goede manier worden aangepakt en stelt dat Heitinga ook niet fair is behandeld.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. De 41-jarige trainer werd afgelopen zomer aangesteld als eindverantwoordelijke van Ajax, met een contract tot medio 2027. Heitinga kreeg Ajax alleen nooit op de rit en speelde liefst vijfmaal gelijk in elf Eredivisiewedstrijden, waardoor de achterstand op de koplopers Feyenoord en PSV al acht punten is. Daarnaast ging Ajax in de Champions League viermaal kansloos onderuit waardoor de ploeg nog puntloos is.

Jans heeft zich na afloop van het Europa League-duel van FC Utrecht ook uitgelaten over het ontslag van Heitinga. "Hoe men, en dan heb ik het nog niets over de grote pers, met ons omgaat... daar moeten jullie nou eens een keer mee stoppen”, wordt de trainer van de Domstedelingen geciteerd door De Telegraaf. "John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hij is een goed mens. Hoe wij af en toe behandeld worden. Ik vind dat we daar echt wat van moeten vinden.”

Daar blijft het niet bij wat betreft de uithaal van Jans. "Dan wordt er gezegd: trainers worden ervoor betaald, dan moet je het maar slikken. Ik vind dat wij dat niet moeten accepteren", is de 67-jarige trainer glashelder. "Je moet dan voor jezelf opstaan en voor je collega’s. Dat is wat ik ervan vind. We zien wel wat voor een effect het heeft, zondag op Ajax. Ik vind het vreselijk.”

Jans begrijpt dat positie Heitinga onhoudbaar was

Overigens snapt Jans wel dat de positie van Heitinga bij Ajax onhoudbaar was geworden. "Dat snap ik ook wel, maar de manier waarop ze met ons omgaan soms", reageert hij bij Zigo. "Daar moeten we wel wat vinden. En af en toe moeten we ook gewoon voor onszelf opkomen, want ik vind het gewoon asociaal”, besluit Jans.

Vrij Dag
146 Reacties
536 Dagen lid
222 Likes
Vrij Dag
En weer geeft Ron Jans aan dat hij een beschaafd mens is. De manier waarop hij spreekt EN handelt daar zouden velen een voorbeeld aan kunnen nemen. Sportjournalisten zijn natuurlijk geen echte journalisten, dat weet ik ook wel, maar dan nog kan je proberen, al moet het uit je grote teen komen proberen na te denken wat je doet. Dit geldt ook voor mensen die anderen de kans geven, een platvorm geven, om hun idiote gebalk te komen verkondigen op de televisie. Ook zij zijn schuldig aan de neergang van het moraal in Nederland

CG
2.603 Reacties
836 Dagen lid
13.352 Likes
CG
De trainers zijn diegene die bepalen hoe er gevoetbalt wordt, dus zijn zij altijd medeverandwoordelijk hiervoor. Verder geeft de media zijn (echte) mening. Goed is goed en slecht is slecht, is niets anders. Geregeld/vaak heeft de media gelijk daar ze mee om moeten leren gaan. Wordt er niet goed gevoetbald dan wordt je de laan uitgestuurd. Dat gebeurd overal !!

21
42 Reacties
0 Dagen lid
44 Likes
Eindelijk iemand die het zegt. Ron Jans slaat de spijker op z'n kop: de media zijn tegenwoordig vooral bezig met polariseren in plaats van analyseren. In Hilversum werd Farioli onthaald alsof de Messias was gearriveerd, terwijl hij gewoon gelijk speelt tegen FC Utrecht. Tegelijkertijd wordt Heitinga neergesabeld, terwijl hij juist passie heeft voor zijn club en niet voor zijn eigen imago. De paniek bij Ajax is structureel geworden. De tijd dat Ajax vanzelf beter was dan Feyenoord of PSV ligt ver achter ons, maar in plaats van zelfreflectie kiest men voor sensatiekoppen, ontslaggolven en opgeblazen verhalen.

ERIMIR
3.893 Reacties
487 Dagen lid
38.244 Likes
ERIMIR
Ron Jans is een beschaafde trainer, daarom is en zal hij nooit een toptrainer worden bij een topclub. Zijn plafond is de subtop van de ED.

21
42 Reacties
0 Dagen lid
44 Likes
@ERIMIR perfecte vervanger voor Heitinga dus.

ERIMIR
3.893 Reacties
487 Dagen lid
38.244 Likes
ERIMIR
Wat heeft feyenoord eigenlijk gedaan gisterenavond in de spek en bonen Leaque, waar de kruimels worden verdeeld. Kijk niet veel wedstrijden daar. Heeft jullie topaankoop Borges al een beetje progressie gemaakt, ik hoorde dat die weer over zijn eigen benen was gestruikeld. Misschien moet die wat minder schijnbewegingen maken.

Zozo
442 Reacties
816 Dagen lid
3.278 Likes
Zozo
Zo gaat dat in de voetbalwereld, deugjans. Dat weet je als je daar instapt, dus niet huilen.

Arena
1.316 Reacties
88 Dagen lid
2.993 Likes
Arena
Ik heb het al vaker gezegd: de media, de voetbalprogramma's, mensen als Derksen, Driessen, Verweij...ze hebben allemaal een negatieve invloed op wat er binnen het voetbal en dus ook binnen clubs en met mensen gebeurd. Mensen worden afgezeikt, vernederd, uitgelachen en noem maar op. Het is te schandalig voor woorden. Daar teren die kranten en programma's op. Is er sprake van een eventuele transfer, dan komen de commentaartjes en insinuaties weer. Wordt er een wedstrijd verloren, idem dito. Overal wordt dezelfde negativiteit gepredikt door die lui. Ron Jans heeft volkomen gelijk.

