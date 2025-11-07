FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft na afloop van FC Utrecht - FC Porto (1-1) keihard uitgehaald naar de Nederlandse media. De ervaren oefenmeester is van mening dat trainers in het algemeen niet op een goede manier worden aangepakt en stelt dat Heitinga ook niet fair is behandeld.

Na een rampzalige reeks heeft Ajax donderdagmiddag besloten om per direct afscheid te nemen van John Heitinga en zijn assistent-trainer Marcel Keizer. De 41-jarige trainer werd afgelopen zomer aangesteld als eindverantwoordelijke van Ajax, met een contract tot medio 2027. Heitinga kreeg Ajax alleen nooit op de rit en speelde liefst vijfmaal gelijk in elf Eredivisiewedstrijden, waardoor de achterstand op de koplopers Feyenoord en PSV al acht punten is. Daarnaast ging Ajax in de Champions League viermaal kansloos onderuit waardoor de ploeg nog puntloos is.

Jans heeft zich na afloop van het Europa League-duel van FC Utrecht ook uitgelaten over het ontslag van Heitinga. "Hoe men, en dan heb ik het nog niets over de grote pers, met ons omgaat... daar moeten jullie nou eens een keer mee stoppen”, wordt de trainer van de Domstedelingen geciteerd door De Telegraaf. "John is een goede trainer in een moeilijke situatie. Hij is een goed mens. Hoe wij af en toe behandeld worden. Ik vind dat we daar echt wat van moeten vinden.”

Daar blijft het niet bij wat betreft de uithaal van Jans. "Dan wordt er gezegd: trainers worden ervoor betaald, dan moet je het maar slikken. Ik vind dat wij dat niet moeten accepteren", is de 67-jarige trainer glashelder. "Je moet dan voor jezelf opstaan en voor je collega’s. Dat is wat ik ervan vind. We zien wel wat voor een effect het heeft, zondag op Ajax. Ik vind het vreselijk.”

Jans begrijpt dat positie Heitinga onhoudbaar was

Overigens snapt Jans wel dat de positie van Heitinga bij Ajax onhoudbaar was geworden. "Dat snap ik ook wel, maar de manier waarop ze met ons omgaan soms", reageert hij bij Zigo. "Daar moeten we wel wat vinden. En af en toe moeten we ook gewoon voor onszelf opkomen, want ik vind het gewoon asociaal”, besluit Jans.