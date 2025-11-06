Live voetbal

Jans en Barkas verbijsterd door rode kaart: 'Hij zoekt het gewoon op! Hij komt ermee weg!'

Vasilios Barkas krijgt een rode kaart tegen FC Porto
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
6 november 2025, 21:51

Ron Jans begrijpt niets van de rode kaart die Vasilios Barkas donderdag ontving in de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto (1-1). De trainer adviseert de juridische afdeling van zijn club om beroep aan te tekenen. Ook Barkas zelf vond de rode kaart onterecht.

Barkas hield de bal bij zich na de gelijkmaker van Borja Sainz, waarna hij een duw kreeg van Gabri Veiga. Barkas reageerde met een 'kopduw'-beweging. Die was heel licht, maar scheidsrechter John Beaton greep naar de rode kaart. Zijn videoscheidsrechter zag geen reden om in te grijpen.

“Er is één moment in de wedstrijd waar ik moeite mee heb”, zegt Jans op de persconferentie vanuit De Galgenwaard. “Dit is echt verschrikkelijk. Als het voetbal hier naartoe gaat… Mensen uitdagen, provoceren om dit te doen, en dan doen alsof je een kopstoot krijgt… De scheidsrechter staat erbovenop.”

“Buitensporig geweld, was volgens mij de reden”, verzucht Jans. “Hij zoekt het gewoon op! Hij komt ermee weg! En wij kunnen nog meer dan twintig minuten strijden als leeuwen. Daar heb ik overigens wel van genoten. Maar ik erger me eraan dat een Schotse scheidsrechter hierin trapt. Mijn advies aan de club: ga in beroep. Dit was no red card at all.”

Barkas: 'Hoop dat hij niet in het ziekenhuis ligt'

In gesprek met Ziggo Sport liet Barkas zelf ook al zijn onvrede blijken. "Wat er gebeurde? Om eerlijk te zijn: niks bijzonders. Ik duwde hem. Dat was het, meer niet. Wat ik dacht? Niks. Ik vroeg me af wat hij deed. Ik vond dat hij geel had moeten krijgen, omdat hij erg dichtbij kwam. Ik was erg verrast door de rode kaart.”

"Ik hoop dat hij gezond is en niet in het ziekenhuis ligt...", zei Barkas cynisch. Op serieuzere toon bood hij verontschuldigingen aan. "Ik wil sorry zeggen tegen de fans en mijn ploeggenoten. Ik vond het geen rode kaart, maar de scheidsrechter dacht er anders over. Ik ben blij dat Michael (reservekeeper Michael Brouwer, red.) zijn werk deed."

