FC Utrecht pakt met tien man knap punt tegen FC Porto

FC Utrecht heeft donderdagavond zijn eerste punt in de Europa League gesprokkeld. In de eigen Galgenwaard speelde de ploeg van trainer Ron Jans met 1-1 gelijk tegen het FC Porto van Francesco Farioli. In de tweede helft speelde de thuisploeg lange tijd met tien man na een rode kaart van Vasilis Barkas.

De eerste helft in De Galgenwaard stond niet bol van het hoge tempo. Beide ploegen speelden nogal afwachtend en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Wel was het FC Porto dat via Gabriel Veiga na twaalf minuten spelen de eerste mogelijkheid kreeg. De middenvelder mikte alleen naast het doel van Barkas. De ploeg van Farioli had lichtelijk de overhand, maar wist niet te profiteren van de kwetsbaar ogende Utrecht-defensie.

In het laatste kwartier van de eerste helft drongen de bezoekers uit Portugal iets meer aan en kreeg het via de Braziliaan Pepê en Eustáquio enkele mogelijkheden om tot scoren te komen. De grootste kans van de eerste helft kwam vlak voor tijd op naam van FC Utrecht. Het was notabene linksback Souffian El Karouani die met een venijnige uithaal kwam. Zijn schot werd aangeraakt en zeilde daardoor nét langs het doel van Diogo Costa.

Na rust begon FC Utrecht uitstekend, want al in de 49ste minuut was het Miguel Rodriguez die de 1-0 tegen de touwen schoot. El Karouani koos voor een verrassende variant bij een vrije trap met een lage pass richting Rodriguez. Hij reageerde alert en schoot raak via het been van FC Porto-verdediger Dominik Prpic. Vervolgens kreeg de ploeg van Ron Jans via opnieuw een vrije trap een grote kans op de 2-0, maar Siebe Horemans kopte over.

Na 66 minuten moest FC Utrecht de gelijkmaker slikken. Barkas wist eerst nog redding te brengen op een schot van Deniz Gül, maar in de rebound was het Borja Sainz die de 1-1 tegen de touwen schoot. Direct na de gelijkmaker ontstond er een opstootje nadat Barkas de bal bij zich hield. De doelman kreeg een duw van Veiga en reageerde vervolgens met een lichte ‘kopduw’-beweging’. De Schotse arbiter John Beaton was onverbiddelijk en toonde de Griek de directe rode kaart.

Kort daarna kreeg FC Utrecht via El Karouani dé kans om opnieuw op voorsprong te komen. De linksback nam Diogo Costa met een vrije trap van grote afstand onder vuur en de Portugese doelman kon de bal ternauwernood overtikken. In het slot van de wedstrijd was het de ploeg van Farioli dat aandrong, maar FC Porto wist niet tot scoren te komen. Dit kwam mede door een uitblinkende Michael Brouwer, die in de ploeg kwam nadat Barkas van het veld werd gestuurd. Daardoor eindigde het duel in 1-1.