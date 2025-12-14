Live voetbal 4

NAC vergeet FC Utrecht te bestraffen, Afrika Cup mogelijk in gevaar voor Sébastien Haller

Sebastien Haller en Ron Jans
Foto: © Imago
14 december 2025, 18:42

NAC Breda en FC Utrecht hebben de punten gedeeld in het Rat Verlegh Stadion. Beide ploegen schieten niet veel op met het 1-1 gelijkspel, al voorkwam NAC wel een afdaling naar de laatste plaats: bij een nederlaag zou Telstar de zeventiende plek claimen. NAC begon sterk en kwam verrassend op voorsprong, maar zag FC Utrecht nog voor rust langszij komen. In de blessuretijd liet NAC twee goede kansen liggen op de winnende treffer.

De thuisploeg begon zonder echte spits, met Lewis Holtby als valse negen, maar speelde in de openingsfase verzorgd en geduldig. Dat werd na twintig minuten beloond. Uit een slim uitgevoerde hoekschop kwam Raul Paula plots vrij voor het doel en de aanvaller schoot de bal beheerst in de verre hoek: 1-0. NAC vierde de voorsprong uitbundig, maar kon er niet lang van genieten. FC Utrecht verhoogde het tempo en kwam vijf minuten later op gelijke hoogte. Dani de Wit kwam goed voor zijn man en kopte raak uit een corner: 1-1.

Na rust bleef het duel lange tijd in balans. NAC had meer balbezit, maar kwam nauwelijks tot kansen, terwijl Utrecht steeds dreigender werd. Dat beeld veranderde na een reeks wissels rond het uur. Sébastien Haller maakte zijn entree bij de bezoekers en zorgde direct voor extra druk in het strafschopgebied. De Ivoriaanse spits kreeg een grote kopkans en was betrokken bij meerdere aanvallen, waarbij NAC-doelman Bielica zich onderscheidde met een paar knappe reddingen.

Het duel kreeg echter een vervelende wending voor Haller. Hij moest een kwartier minuten na zijn invalbeurt alweer naar de kant en greep naar de achterkant van zijn bovenbeen, wat duidde op een hamstringblessure. Zijn deelname aan de Afrika Cup met Ivoorkust is daardoor onzeker. Zonder Haller bleef Utrecht aandringen, met schoten van Jensen en Cathline, maar telkens stond Bielica of een NAC-verdediger in de weg.

In de blessuretijd waren er grote kansen voor NAC. Cherrion Valerius kopte van dichtbij aan tegen keeper Barkas; met de laatste actie van de wedstrijd schoot Rio Hillen rakelings naast. Zo bleef het bij 1-1.

NAC - Utrecht

NAC Breda
1 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Sébastien Haller

Sébastien Haller
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
12
1
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
15
-12
16
15
Volendam
16
-11
14
16
Heracles
16
-15
14
17
NAC
16
-9
13
18
Telstar
16
-8
12

Complete Stand

