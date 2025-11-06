Live voetbal 18

Farioli laat zich heel kort uit over ontslag Heitinga: 'Verdrietig en teleurstellend'

FC Porto-trainer Francesco Farioli
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
6 november 2025, 19:07

Francesco Farioli heeft kort gereageerd op het ontslag van John Heitinga als trainer van Ajax. De opvolger van Farioli werd donderdag aan de kant geschoven door teleurstellende prestaties in de eerste maanden van het seizoen.

Farioli wilde weinig kwijt, toen Noa Vahle hem vroeg naar het ontslag van Heitinga, vlak voor de Europa League-wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto. “We zitten nu een kwartier voor de aftrap”, zei de trainer van Porto. “Maar het is verdrietig en teleurstellend. Verder zeg ik er nu niks over, uit respect voor de club, de supporters en de mensen die er werken.”

Analist Jan van Halst merkte lachend op richting Vahle: “Hij baalt nu zo van jou, maar je moet het vragen.” De voormalig commissaris van Ajax gunt Farioli zijn huidige succes bij Porto. “Honderd procent. Wij hebben bij Farioli de gedachte dat hij heel verdedigend speelt, maar uiteindelijk blijkt nu ook weer dat hij gespeeld heeft naar de mogelijkheden van de selectie bij Ajax. Nu bij FC Porto speelt hij met meer pressing. Hij kijkt echt naar zijn selectie, een heel moderne trainer.”

Collega-analist Alex Pastoor vindt dat Farioli zich ‘keurig’ verwoordde en heeft hem hoog zitten als trainer. “Hij neemt de kwaliteit van de selectie als uitgangspunt. Dat zouden meer mensen moeten doen. Als je over zes meter heen wil springen en je krijgt een polsstok van anderhalf meter, dan ga je er niet overheen komen.”

FCUpdate zette tien mogelijke opvolger van Heitinga op een rijtje. Die kun je hier vinden.

