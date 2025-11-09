Mika Godts heeft er geen behoefte aan om opgeroepen te worden voor België Onder-21. Dat komt de Ajax-aanvaller op de nodige kritiek te staan in eigen land. Analisten Fred Waseige en Manuel Jous uiten hun ongenoegen en bespreken de mogelijke gevolgen voor de toekomst.

Waar Ajax dit seizoen niet goed presteert, haalt Godts met enige regelmaat als een van de weinigen wel zijn niveau. Na elf speelronden stond de twintigjarige Belg op vier doelpunten en vier assists in de Eredivisie, waardoor hij al meermaals werd opgeroepen voor de beloftenploeg van België. Nadat hij zich in oktober afmeldde met een blessure, besloot hij ook voor de komende interlandperiode niet bij Jong België aan te sluiten.

In België komt die keuze Godts op de nodige kritiek te staan. "Hij is één van de getalenteerde jongens van wie we hopen dat ze snel aan de beurt komen. Maar ik denk dat zijn afzeggingen bij de beloften een rol kunnen spelen", zo begint Waseige bij RTBF. De analist, die tussen 1984 en 2001 als middenvelder bij meerdere Belgische clubs speelde, vermoedt dat de afmeldingen van Godts ervoor kunnen zorgen dat hij minder snel een kans krijgt bij de Belgische nationale ploeg. "Op een gegeven moment kan men zeggen: 'wie denk je wel dat je bent?'".

Jous, verslaggever van RTBF, is nog een stuk feller in zijn kritiek op Godts. "Voordat men zegt dat Godts genegeerd wordt, is het goed te benadrukken dat Godts de O21 heeft genegeerd", benadrukt hij. "Ik denk dat hij een heel slecht signaal afgeeft. De beloften zijn geen straf, maar een tussenstap." Jous geeft aan niet te begrijpen dat Godts er regelmatig voor kiest om af te zeggen voor Jong België. "We hebben nu een erg getalenteerde speler die soms ‘ja’ en soms ‘nee’ zegt. Dat geeft nooit een goed signaal aan de trainers en bondscoaches", besluit hij. Jong België komt deze interlandperiode eenmaal in actie. Op 14 november is Jong Oostenrijk de tegenstander in de kwalificatiecyclus voor het EK.