Driessen: ‘Max Huiberts is de ideale kandidaat om Alex Kroes op te volgen’

AZ-directeur Max Huiberts
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 november 2025, 13:41

Ajax moet zich zo snel mogelijk melden bij AZ voor Max Huiberts, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De technisch directeur van de Alkmaarders vervult die functie al jaren met succes en is volgens de verslaggever de ideale man om Alex Kroes op te volgen.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer. Omdat Alex Kroes zijn lot aan dat van de coach had verbonden, bood hij zijn ontslag aan bij de clubleiding. Uiteindelijk werd ervoor gekozen dat de technisch directeur aanblijft tot er een vervanger voor hem is gevonden. Daarvoor viel de naam van Marc Overmars, die in 2022 vertrok bij Ajax na seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers.

Volgens Driessen is de terugkeer van Overmars ‘niet reëel’. “Er zijn nog mensen op de vloer bij Ajax die toendertijd last hebben ondervonden van zijn grensoverschrijdend gedrag”, stelt de journalist. Ook kreeg Overmars eind 2022 een hartinfarct, waardoor zijn gezondheid een klap kreeg en zijn hart nog maar voor de helft werkt. “Ik denk dat hij het zelf niet moet willen.”

In plaats daarvan moet Ajax het wat dichter bij huis zoeken. “Voor mij is Max Huiberts de ideale kandidaat”, stelt Driessen. “Hij heeft zich jarenlang bewezen bij AZ en als je bij de besten van Nederland wil horen, moet je Max Huiberts binnenhalen en Marc Overmars met rust laten.” Huiberts stopte in 2002 met voetballen en ging in 2006 als scout aan de slag bij AZ. In 2010 nam hij daar de taak van recruitment coördinator bij. Begin 2016 werd Huiberts benoemd tot technisch directeur, een rol die hij al bijna tien jaar met succes vervult.

Eindelijk iets verstandig uit de mond van Driessen. ✨️

Ja zeg dat wel !!

Az laat nooit Max Huiberts gaan dat kan. Ajax wel vergeten ik denk wel dat goed was voor ajax helaas niet haalbaar

Het maakt niet uit wie je bij Ajax zet, de club is ten dode opgeschreven.

@dilima1966 Ik weet dat de waarheid hard kan zijn maar helaas is het zo. Ajax is een club van de vorige eeuw, het sterft langzaam uit.

@21 je moet in het circus gaan werken je spoort niet

Goed gezegd !!

dilima1966 is de meest kritische supporter van Ajax. Op zich niks mis mee, maar als die zich zo uitlaat over een feyenoorder dan moet die wel heel erg bont maken.

Kameraden waarom zou Max willen inleveren? Ajax heeft geen enkele meerwaarde ten opzichte van AZ. Daarnaast is Max niet besmet met ego, narcisme, zoals in A'dam. Tot slot heeft AZ, Ajax op alle fronten ingehaald. Gezonde club, begroting opleiding liquide middelen hoger dan Ajax op de ranglijst. Als Feyenoorder kan ik van Az genieten. De manier waarop ze dit alles hebben bewerkstelligd is bewonderenswaardig. Gelukkig heeft Feyenoord meer naar AZ dan Ajax of PSV gekeken bij de wederopstanding.

Eindelijk iets verstandig uit de mond van Driessen. ✨️

Ja zeg dat wel !!

Az laat nooit Max Huiberts gaan dat kan. Ajax wel vergeten ik denk wel dat goed was voor ajax helaas niet haalbaar

Het maakt niet uit wie je bij Ajax zet, de club is ten dode opgeschreven.

@dilima1966 Ik weet dat de waarheid hard kan zijn maar helaas is het zo. Ajax is een club van de vorige eeuw, het sterft langzaam uit.

@21 je moet in het circus gaan werken je spoort niet

Goed gezegd !!

dilima1966 is de meest kritische supporter van Ajax. Op zich niks mis mee, maar als die zich zo uitlaat over een feyenoorder dan moet die wel heel erg bont maken.

Kameraden waarom zou Max willen inleveren? Ajax heeft geen enkele meerwaarde ten opzichte van AZ. Daarnaast is Max niet besmet met ego, narcisme, zoals in A'dam. Tot slot heeft AZ, Ajax op alle fronten ingehaald. Gezonde club, begroting opleiding liquide middelen hoger dan Ajax op de ranglijst. Als Feyenoorder kan ik van Az genieten. De manier waarop ze dit alles hebben bewerkstelligd is bewonderenswaardig. Gelukkig heeft Feyenoord meer naar AZ dan Ajax of PSV gekeken bij de wederopstanding.

