Christian Eriksen geeft heel eerlijk toe wat hij van Paul Simonis vindt

VfL Wolfsburg heeft de komst van Christian Eriksen officieel bekendgemaakt. De Deense middenvelder gaat onder leiding van Paul Simonis zijn eerste avontuur in Duitsland aan. De Nederlandse coach heeft een goede eerste indruk op hem gemaakt.

"Wolfsburg is mijn eerste club in de Bundesliga. Ik kijk erg uit naar dit nieuwe avontuur", reageert Eriksen na de bekendmaking van het nieuws op de website van de Duitse club. "Ik ben ervan overtuigd dat we iets kunnen bereiken met elkaar. De gesprekken met de directeuren waren heel fijn. Ook merkte ik meteen dat Paul Simonis een hele duidelijke visie heeft, zowel voor het team als voor mij persoonlijk."

Eriksen was transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United en is een buitenkansje voor Wolfsburg, dat momenteel op een zesde plaats staat in de Bundesliga. Dat is geen slecht voor trainer Paul Simonis, die nog ongeslagen is in de competitie.

Zaterdag wacht voor zijn elftal de wedstrijd tegen FC Köln. Of Eriksen dan al van de partij is, is nog maar de vraag. Daar zal Simonis de komende dagen een beslissing over nemen.