Is er licht aan het einde van de tunnel? Wolfsburg wist op zaterdagmiddag eindelijk weer eens te winnen, een opluchting voor de Nederlandse trainer Paul Simonis.

Wolfsburg beleeft tot nu toe een moeilijk voetbalseizoen. Die Wölfe hadden in de Bundesliga voor deze zaterdag pas één van de zeven gespeelde duels gewonnen. De laatste vier wedstrijden gingen zelfs allemaal verloren.

Duitse media stelden dat de positie van de oud Go Ahead Eagles-trainer ter discussie stond, en er kwam steeds meer rumoer. De krant Bild meldde woensdag zelfs dat spelers van Wolfsburg zich hadden gemeld bij de sportdirecteur omdat ze twijfelden aan de kwaliteit van de trainersstaf.

Toch sprak sportdirecteur Sebastian Schindzielorz zijn vertrouwen uit. “Wij zullen onze ambities niet naar beneden bijstellen en niet minder hard, maar harder werken om aan deze ambities te voldoen.” Met Simonis dus als trainer, aldus Bild.

HSV ondanks dominantie verslagen door Paul Simonis

En met succes. De Leidschendammer won in Hamburg met 0-1 van HSV. Adam Daghim wist in de vijftiende minuut de score te openen. De blauw-witten uit Hamburg waren niet kansloos: in de extra tijd van de eerste helft pakte keeper Kamil Grabara de penalty van Ransford Königsdörffer. Na een dominante tweede helft van HSV wist Wolfsburg de 0-1 vast te houden. Nederlander Jenson Seelt begon voor het eerst in de basis bij de ploeg van Simonis.

De coach heeft na deze overwinning weer wat lucht bij Wolfsburg. De groen-witten stijgen zelfs naar de twaalfde plek. Zal Simonis eindelijk de juiste weg hebben gevonden?